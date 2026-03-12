Ignacio José Andrés Roselló, consejero de Gestión Ambiental en el foro de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera: "La sucesión en las empresas familiares es uno de los grandes retos de nuestra economía local"

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera celebra el II Foro de Sucesión en la Empresa Familiar, un encuentro que reúne a empresarios, directivos y profesionales interesados en garantizar la continuidad de las empresas familiares y gestionar el relevo generacional.

Ignacio José Andrés Roselló, conseller ejecutivo del departamento de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia, inaugura la jornada y subraya que "la sucesión en las empresas familiares es uno de los grandes retos de nuestra economía local. La Cámara acompaña a las pymes en este proceso, ofreciendo asesoramiento y herramientas que facilitan el relevo generacional".

Sonia Díaz Español, socia de Cuatrecasas y exdirectora general de la Agencia Tributaria Valenciana (2019-2025), explica la importancia del protocolo familiar. "Este pacto voluntario entre los miembros de la familia asegura la continuidad de la empresa y evita futuros conflictos", afirma y añade que "el protocolo permite definir claramente los roles y responsabilidades, y ayuda a los jóvenes inversores a entender su papel dentro de la empresa familiar".

Foro en la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera. / CCIF

Alejandro Calvo, jefe de selección e investigación del fraude fiscal en Baleares y docente del Instituto Superior de Análisis Fiscal, aborda la figura del holding empresarial. "Cuando una familia posee varias empresas en sectores diferentes, agruparlas bajo un mismo holding permite optimizar la gestión y aprovechar los beneficios fiscales que ofrece la ley", explica Calvo, destacando que esta estrategia facilita la planificación y la sostenibilidad de los negocios familiares a largo plazo.

Juan Bolós comparte su experiencia al frente de esta asociación que reúne a más de 340 empresas y cuenta con más de 29 años de trayectoria. "El éxito de la empresa familiar no depende solo del negocio, sino de cómo las familias gestionan los conflictos y planifican el futuro", señala Bolós, enfatizando la importancia de la organización y la colaboración entre miembros.

Daniel Ramón, presidente de APEF (Asociación Pitiusa de la Empresa Familiar), aporta su visión desde la empresa familiar La Sirena. "La experiencia nos enseña que planificar el relevo con antelación y comunicarlo de forma clara evita tensiones y asegura la continuidad del negocio", afirma Ramón. Invita a los asistentes a sumarse a la asociación, que inicia su actividad en septiembre y sigue incorporando socios.

Dolores Tur, secretaria general de la Cámara y moderadora de la jornada, anima a los empresarios a participar activamente en APEF y resalta que "estos encuentros no solo ofrecen conocimientos técnicos, sino también oportunidades para intercambiar experiencias y fortalecer la red empresarial de las islas".

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera valora de forma muy positiva la acogida de esta segunda edición del foro. Según la institución, "el foro se consolida como un espacio de encuentro para debatir los retos de la empresa familiar y garantizar su continuidad a largo plazo".