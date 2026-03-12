Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en el casco histórico de IbizaAlquileres ilegales en IbizaAviones militares en FormenteraTrabajadores despedidos en Ibiza
instagramlinkedin

Cine

Ibiza se rinde a 'Cumbres Borrascosas': estos son los cinco rincones de Dalt Vila donde recrear sus escenas

La cuenta oficial de turismo de la ciudad de Ibiza en Instagram presenta una propuesta que fusiona el cine con espacios icónicos de la ciudad

Un montaje de una escena de la película en Ibiza

Un montaje de una escena de la película en Ibiza

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La estética romántica y oscura de la nueva adaptación de "Cumbres Borrascosas" ha llegado también a Ibiza. El perfil oficial de turismo del Ayuntamiento de Ibiza en Instagram ha sorprendido a sus seguidores con una publicación que mezcla cine, moda y algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad.

El post, titulado 'Cinco lugares de Ibiza donde recrear escenas de "Cumbres Borrascosas'", propone varios escenarios de Dalt Vila para imbuirse de la atmósfera de la famosa historia. En las imágenes, los personajes de la película aparecen integrados en distintos espacios del casco histórico, con cortes de la película mezclados con fotografías tomadas en estos lugares.

"¡No hemos podido resistirnos! La fiebre por la estética y la dirección artística de la película "Cumbres Borrascosas" nos tiene obsessed. Así que aquí te proponemos cinco lugares de la ciudad de Ibiza, entre murallas, antiguos molinos y callejuelas, donde nos encantaría recrear algunas de sus escenas”, explican en la publicación.

Cinco escenarios de película en Ibiza

El recorrido visual arranca en la Plaça del Molí des Porxet, uno de los espacios más pintorescos de la ciudad, donde los personajes aparecen posando a los pies del molino.

La propuesta continúa en el Baluard de Sant Bernat, en Dalt Vila, uno de los baluartes de la muralla y en el que Margot Robbie aparece vestida de novia.

Otro de los lugares elegidos es el histórico Teatro Pereyra, que aporta un toque teatral y elegante a la estética de la publicación. En él, la protagonista y quien se convierte en su marido aparecen sonrientes bebiendo y comiendo

El paseo cinematográfico sigue por el Carrer Major de Dalt Vila, una de las callejuelas más icónicas del casco antiguo, y termina en el monumental Portal de Ses Taules, la imponente entrada principal a la ciudad amurallada, por la que la protagonista de la historia se dispone a subir.

Vestidos románticos y escenas icónicas

En las imágenes compartidas por el perfil de turismo se puede ver a los protagonistas de la historia posando en estos rincones de Ibiza, a veces juntos y otras por separado, en una composición que mezcla fragmentos de la película con fotografías ambientadas en la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Catherine (Margot Robbie) aparece con sus característicos vestidos románticos y largas trenzas, que refuerzan la estética melancólica y elegante asociada a la historia, mientras que los escenarios de Dalt Vila aportan un aire dramático y atemporal que encaja sorprendentemente bien con el universo de "Cumbres Borrascosas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
  2. La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
  3. ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
  4. El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
  5. Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
  6. SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
  7. Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire
  8. De India a Formentera entre vuelos cancelados y espacios aéreos cerrados

Sant Antoni refuerza la formación y amplia los agentes para combatir el alquiler turístico ilegal

Sant Antoni refuerza la formación y amplia los agentes para combatir el alquiler turístico ilegal

El tráfico aéreo en Ibiza cae un 2,9% en febrero, pero el internacional crece un 2,9%

El tráfico aéreo en Ibiza cae un 2,9% en febrero, pero el internacional crece un 2,9%

Mike Posner vuelve a Ibiza y reescribe una de las canciones más famosas sobre la isla

Mike Posner vuelve a Ibiza y reescribe una de las canciones más famosas sobre la isla

Este colegio de Ibiza entra en la lista de los 100 mejores de España

Este colegio de Ibiza entra en la lista de los 100 mejores de España

Inquietud por las obras en el casco histórico de Ibiza a menos de un mes para Semana Santa

Inquietud por las obras en el casco histórico de Ibiza a menos de un mes para Semana Santa

Ibiza se rinde a 'Cumbres Borrascosas': estos son los cinco rincones de Dalt Vila donde recrear sus escenas

Ibiza se rinde a 'Cumbres Borrascosas': estos son los cinco rincones de Dalt Vila donde recrear sus escenas

IGY Ibiza Marina refuerza su infraestructura eléctrica para atender a los superyates y mejorar la eficiencia energética

Multazos al alquiler ilegal en Ibiza: más de 250.000 euros a dos viviendas turísticas de Santa Eulària

Multazos al alquiler ilegal en Ibiza: más de 250.000 euros a dos viviendas turísticas de Santa Eulària
Tracking Pixel Contents