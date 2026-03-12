Ibiza se rinde a 'Cumbres Borrascosas': estos son los cinco rincones de Dalt Vila donde recrear sus escenas

La estética romántica y oscura de la nueva adaptación de "Cumbres Borrascosas" ha llegado también a Ibiza. El perfil oficial de turismo del Ayuntamiento de Ibiza en Instagram ha sorprendido a sus seguidores con una publicación que mezcla cine, moda y algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad.

El post, titulado 'Cinco lugares de Ibiza donde recrear escenas de "Cumbres Borrascosas'", propone varios escenarios de Dalt Vila para imbuirse de la atmósfera de la famosa historia. En las imágenes, los personajes de la película aparecen integrados en distintos espacios del casco histórico, con cortes de la película mezclados con fotografías tomadas en estos lugares.

"¡No hemos podido resistirnos! La fiebre por la estética y la dirección artística de la película "Cumbres Borrascosas" nos tiene obsessed. Así que aquí te proponemos cinco lugares de la ciudad de Ibiza, entre murallas, antiguos molinos y callejuelas, donde nos encantaría recrear algunas de sus escenas”, explican en la publicación.

Cinco escenarios de película en Ibiza

El recorrido visual arranca en la Plaça del Molí des Porxet, uno de los espacios más pintorescos de la ciudad, donde los personajes aparecen posando a los pies del molino.

La propuesta continúa en el Baluard de Sant Bernat, en Dalt Vila, uno de los baluartes de la muralla y en el que Margot Robbie aparece vestida de novia.

Otro de los lugares elegidos es el histórico Teatro Pereyra, que aporta un toque teatral y elegante a la estética de la publicación. En él, la protagonista y quien se convierte en su marido aparecen sonrientes bebiendo y comiendo

El paseo cinematográfico sigue por el Carrer Major de Dalt Vila, una de las callejuelas más icónicas del casco antiguo, y termina en el monumental Portal de Ses Taules, la imponente entrada principal a la ciudad amurallada, por la que la protagonista de la historia se dispone a subir.

Vestidos románticos y escenas icónicas

En las imágenes compartidas por el perfil de turismo se puede ver a los protagonistas de la historia posando en estos rincones de Ibiza, a veces juntos y otras por separado, en una composición que mezcla fragmentos de la película con fotografías ambientadas en la ciudad.

Catherine (Margot Robbie) aparece con sus característicos vestidos románticos y largas trenzas, que refuerzan la estética melancólica y elegante asociada a la historia, mientras que los escenarios de Dalt Vila aportan un aire dramático y atemporal que encaja sorprendentemente bien con el universo de "Cumbres Borrascosas".