Infantil
Vila ha instalado sombras en seis parques infantiles de la ciudad de Ibiza desde 2023
El Ayuntamiento destaca que seguirá cubriendo con toldos estas instalaciones
El Ayuntamiento de Ibiza destaca que ha instalado sombras en seis parques infantiles del municipio desde 2023. De hecho, desde el gabinete de comunicación están prácticamente seguros de que el de Vila es el Consistorio "que más toldos ha puesto en parques infantiles" en los últimos años.
En este sentido, asegura que se han cubierto con sombras las siguientes instalaciones de juegos para niños:
- Caller Font i Quer
- Platja d’en Bossa
- Avenida 8 Agost
- Bulevard Abel Matutes
- Asociación de Vecinos San Pablo
- Plaza Bob Marley (es Pratet)
"Seguimos trabajando y estos toldos se ampliarán aún más de forma progresiva", indican desde el Ayuntamiento, que insiste en responder a los vecinos de Platja d'en Bossa que denunciaron el estado del parque del barrio, en la calle Federico García Lorca, cerrado desde el pasado mes de octubre. Una explicación que ya dio el Ayuntamiento en respuesta a los vecinos a través de este diario. El Consistorio reitera que el parque se cerró, "precisamente" para instalar los toldos. Mientras se estaban haciendo estos trabajos "llegó la dana y provocó graves daños en el parque, de tal forma que ha habido que hacer un proyecto totalmente nuevo, habrá que sustituir el pavimento, elementos de juego...". Esto, indican, "conlleva otro presupuesto mucho mayor, un nuevo contrato, lo que dilata los tiempos más de lo deseable por todos".
