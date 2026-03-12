Un hombre que violó a una mujer en una villa de Ibiza evita la cárcel tras indemnizarla con 100.000 euros

Un hombre libanés de 42 años que violó a una mujer en una villa en Ibiza ha conseguido hoy evitar la cárcel pese a confesar la agresión sexual. El procesado ha indemnizado a la víctima con 100.000 euros y ha logrado una atenuante de reparación del daño tras pactar con la perjudicada y la Fiscalía. La pena queda fijada en dos años de cárcel que quedan en suspenso. El tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial ha dado el visto bueno al acuerdo y ha dictado sentencia en el acto.

Los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2023 en una villa que la mujer había alquilado en Sant Josep, en Ibiza. El encausado se metió en la habitación donde ella estaba dormida. Se colocó sobre ella y la penetró. La víctima despertó, pero quedó en estado de shock y no pudo reaccionar.

Posteriormente, la mujer presentó una denuncia y el hombre fue detenido. Ingresó en prisión provisonal, pero salió en libertad cinco días después bajo fianza de 40.000 euros. Durante la instrucción del proceso judicial por agresión sexual, el encausado consignó 100.000 euros para indemnizar a la perjudicada.

Esta compensación le ha permitido obtener una atenuante muy cualificada de reparación del daño. La Fiscalía, su abogado y la acusación particular cerraron un acuerdo de conformidad para fijar la condena en dos años de cárcel y dejarla en suspenso. Las partes han comparecido hoy en la Audiencia, donde han cerrado el pacto después de que el hombre reconociera los hechos y se conformara con esta condena.