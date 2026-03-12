Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: "¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?"

Siete trabajadores de una empresa de fontanería denuncian impagos de nóminas, de materiales, despidos y que no les han pagado los finiquitos. Han presentado una reclamación en el Ministerio Trabajo, además de haberse personado en el Tamib, tribunal de arbitraje y mediación de las Islas Baleares, donde estaba citada la empresa, pero esta no acudió. Diario de Ibiza ha intentado, en diversas ocasiones durante más de una semana, ponerse en contacto con los responsables de la empresa sin éxito. Uno de los propietarios atendió la primera llamada, pero no ofreció su versión y nunca más volvió a atender el teléfono.

"Un par de días más tarde, ya hecha la denuncia, cuando los inspectores se lo notifican a la empresa, esta nos dice que no podemos entrar más a la obra", aseveran los trabajadores. Uno de ellos añade: "Le puse la denuncia a las diez y pico, a las dos menos diez me despidió a mí y a mi hijo, en el mismo día". A la mayoría no les ha llegado la carta de despido, solo han visto la baja de la Seguridad Social. A uno de ellos, el que menos tiempo lleva, con los cuatro meses sin cobrar apenas le aparece en ella que el despido es por "no haber pasado el período de prueba": "En cuatro meses solo ha cobrado 800 euros, haciendo horas extras y todo", denuncia un compañero suyo. En el caso de los dos que más tiempo llevan la carta de despido indica: "Causas objetivas de carácter económico organizativo y de producción".

"Las constructoras nos han impedido entrar a la obra a trabajar, pero ellos también son responsables. Están jugando con nosotros al ping-pong y nadie dice nada", critican. "Pusimos una denuncia a la inspección de trabajo y a raíz de eso no podemos pasar más": "Aquí un trabajador lleva tres o cuatro meses sin cobrar, la empresa no se presenta al Tamib y te dicen 'búscate un abogado para que te reclame el dinero, que te represente'. ¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?".

Aluden a una falsificación de firmas

Los trabajadores denuncian, además, faltas graves como falsificación de firmas para comprobar el pago de nóminas, documentos que estos empleados aseguran: "Jamás hemos firmado", como consta en la denuncia que presentan a este diario. "Hemos hecho denuncias a la Guardia Civil. Si están presentadas las firmas de noviembre, diciembre y enero, yo no las he firmado", mantiene uno de los empleados.

Las supuestas rúbricas les constan porque las empresas para las que trabajaba la subcontrata aseguraban haber hecho los trámites para pagar a la empresa fontanera: "Cuando reclamamos, les dijimos que llevábamos tres meses sin cobrar, y ellos afirmaban que habían firmado, pero ¿quién ha firmado? No se sabe", se pregunta uno de los trabajadores implicados. "Allí, en la pantalla, porque esto va por plataforma, tiene toda la documentación y la firma nuestra la tiene en verde", comprobaron, atónitos.

Además, tras haber ido a la Inspección de Trabajo, comentan que desde allí les indicaron que "esperan resolución" del caso. Lamentan que "por ley puedes denunciar en Inspección, pero tienes que seguir yendo al trabajo hasta tres meses, sin cobrar".