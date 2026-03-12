Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentran muerta a una mujer de 72 años en su piso de Sant Antoni

Los resultados de la autopsia confirmarán la causa del fallecimiento

Guardia Civil en imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL

César Navarro Adame

Jessica Merodio

Ibiza

El cadáver de una mujer fue hallado este miércoles por la noche en una vivienda del municipio de Sant Antoni, en Ibiza.

Según ha confirmado el gabinete de comunicación de la Guardia Civil a Diario de Ibiza, se trata de una mujer de 72 años.

Los investigadores del caso están a la espera de los resultados de la autopsia para conocer las causas del fallecimiento, aunque las autoridades aseguran que, según los primeros indicios, "se trataría de una muerte natural".

