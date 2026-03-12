Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya se conoce el veredicto: esta es la mejor hamburguesa de Ibiza según el VI Campeonato de España de Hamburguesas

Ha ganado el tercer puesto de Baleares

La hamburguesa ganadora de Ibiza

La hamburguesa ganadora de Ibiza

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La hamburguesa ‘Spicy Caramel Dry Aged’ del restaurante The Kitchen 62 se ha colocado entre las mejores de Baleares en el VI Campeonato de España de Hamburguesas, uno de los certámenes más importantes del país. La propuesta del local ibicenco ha logrado la tercera posición en el podio balear, destacando entre más de 450 hamburgueserías participantes de toda España.

La hamburguesa apuesta por una combinación intensa de sabores y producto de calidad. Está elaborada con 200 gramos de carne dry aged madurada durante 40 días, acompañada de queso cheddar irlandés, jalapeños caramelizados, queso camembert, bacon crujiente y mayonesa de kimchi. Una mezcla que une el sabor profundo de la carne madurada con toques picantes, dulces y cremosos.

La mejor hamburguesa de Baleares

El primer puesto en el archipiélago ha sido para el restaurante Cel Blau con su hamburguesa ‘Malamadre’. El local, situado en la calle Llaüt, 40, en Palma, ha presentado una receta elaborada con carne de vaca rubia dry aged, queso Gouda y cheddar ahumado, mayonesa de chimichurri, mermelada de bacon con tuétano y chicharrones, además de salsa de ají amarillo peruano y tajín en polvo.

Esta creación no solo se ha proclamado mejor hamburguesa de Baleares, sino que además se ha colado entre las quince mejores de toda España, lo que supone un doble reconocimiento dentro del campeonato.

Segundo puesto con sabor mallorquín

La segunda posición balear ha sido para el restaurante Raimundo con su hamburguesa ‘La Estrella’, una propuesta muy original que reinterpreta uno de los iconos gastronómicos de Mallorca.

La hamburguesa utiliza pan de ensaimada y se rellena con carne de cerdo negro mallorquín, queso de oveja roja de Mallorca, salsa de albaricoques de Porreres, bacon crujiente, encurtido de pepinillos y tomatitos confitados.

Además del segundo puesto en Baleares, ‘La Estrella’ también ha sido premiada en la categoría 'Audacious BBS', un galardón que distingue a las hamburguesas más audaces y creativas del concurso.

La firma el chef Jordi Cantó, poseedor de una estrella Michelin en el restaurante Sa Clastra, y ha destacado entre las más de 450 hamburgueserías participantes gracias a su original reinterpretación de la ensaimada mallorquina en formato burger.

