Comercios de Ibiza se unen a la campaña 'Compra con corazón' para dinamizar las ventas por el Día del Padre

'Compra con corazón por el Día del Padre', así se llama la nueva campaña de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera y del Ayuntamiento de Ibiza con la que pretenden "promover el comercio local e incentivar las compras en un periodo clave para los establecimientos de la ciudad", explica el Ayuntamiento.

La presentación de la campaña ha sido este jueves, en la sede de la Cámara, y en ella han participado Álex Minchiotti, concejal de Comercio y mercados del Ayuntamiento de Ibiza, y Josefa Costa Ramón, directora insular de Recursos Humanos y Promoción Económica del Consell, y María Dolores Tur, secretaria general de la Cámara. Desde el Ayuntamiento explican que se ha invitado a "comercios del municipio y representantes de las principales asociaciones de comerciantes de la isla, a quienes se han trasladado los detalles de esta acción de dinamización comercial".

Marco de la inicitiva

"Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ibiza y la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, y cuenta con el apoyo del Consell Insular d’Eivissa y del Govern balear", aseguran desde el Ayuntamiento, que reafirma su apuesta institucional por el comercio local: "La campaña tiene como finalidad reforzar y dinamizar el pequeño comercio de la ciudad".

"La campaña 'Compra con corazón por el Día del Padre' forma parte del compromiso del Ayuntamiento con el impulso del comercio de proximidad y con el fortalecimiento del tejido comercial de la ciudad. Nuestro comercio local es un elemento esencial para mantener barrios vivos, generar actividad económica y reforzar la identidad y la cohesión social de Ibiza", destaca Minchiotti, además de señalar que "fechas como el Día del Padre representan una oportunidad para recordar a la ciudadanía la importancia de apostar por el comercio local, por los establecimientos de siempre y por aquellos negocios que forman parte de la vida cotidiana de nuestros barrios. Comprar en Ibiza es invertir en la ciudad y en su futuro", continúa el concejal.

"Campañas de dinamización comercial"

"Desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando campañas de dinamización comercial durante los momentos clave del calendario, en colaboración con la Cámara de Comercio y otras entidades, con el objetivo de mejorar la competitividad del pequeño comercio, atraer clientes a los establecimientos locales y seguir fortaleciendo un tejido comercial que es fundamental para una ciudad más activa, cercana y cohesionada", explica Minchiotti.

El Ayuntamiento también reafirma dicho compromiso a través de distintas iniciativas que llevarán a cabo: "La campaña tiene por objeto apoyar al comercio minorista del municipio de Ibiza y fomentar la compra en los establecimientos locales, a través de su promoción en redes sociales, páginas web y medios de comunicación, así como mediante el reparto de cartelería y pegatinas con la imagen de la campaña, que los comercios participantes exhibirán en sus escaparates. Asimismo, se llevará a cabo un sorteo de 10 bonos de compra por valor de 150 euros cada uno, hasta un importe total de 1.500 euros, sufragados al cincuenta por ciento por el Ayuntamiento de Ibiza y la Cámara de Comercio. Por cada compra superior a 10 euros, los clientes recibirán un vale de participación".

Fechas de la campaña

El Consistorio expone que la campaña "estará activa del 12 al 22 de marzo. Una vez finalizada, todas las urnas se retirarán de los comercios y los vales se unificarán en una única urna para la celebración del sorteo, que tendrá lugar el martes 24 de marzo por la mañana, mediante la extracción aleatoria de diez vales, con la participación de un elector neutral designado por la Cámara de Comercio".

Finalmente, señalan que los comercios participantes "deberán exhibir el material promocional, disponer de talonarios de vales y contar con una urna para el depósito de las participaciones, que se entregará a la Cámara una vez finalizado el plazo de participación, el domingo 22 de marzo".