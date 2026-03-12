Este colegio de Ibiza entra en la lista de los 100 mejores de España

Elegir el centro educativo adecuado para los hijos es una decisión compleja para muchas familias. A la hora de tomarla, ya no solo se tiene en cuenta el nivel académico del colegio, sino también otros aspectos como la enseñanza de idiomas, la variedad de actividades extraescolares o la presencia de materias innovadoras, como inteligencia artificial, programación o emprendimiento. En este contexto, un colegio de Ibiza ha conseguido situarse entre los 100 mejores centros educativos de España en un listado nacional de la revista Forbes que reúne a instituciones de todo el país y que está organizado por orden alfabético.

El centro que aparece en este ranking es el Colegio Mestral, un colegio privado ubicado en la calle Albarca, 14-18 de la ciudad de Ibiza.

Un modelo educativo que apuesta por la innovación

El proyecto educativo del centro combina currículo nacional con el programa Dual Diploma, permitiendo a los estudiantes acceder a una formación académica internacional sin dejar el sistema educativo español.

"En las etapas de Secundaria y Bachillerato el colegio ofrece optativas adaptadas a las nuevas demandas del mercado laboral y la sociedad actual, como Economía y Emprendimiento, Programación y Tratamiento de Datos, Psicología, Diseño, Dibujo Técnico o Literatura Universal. Además, el alumnado puede reforzar el alemán desde 3º de ESO", matiza Forbes.

El centro también ha incorporado diferentes iniciativas vinculadas a la tecnología. Entre ellas destacan Inspired AI y el programa Day of AI, desarrollado en colaboración con el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Asimismo, el colegio utiliza recursos de realidad virtual dentro de un modelo pedagógico que evita el uso de pantallas en Educación Infantil y aplica controles tecnológicos avanzados en cursos superiores.

Resultados académicos y servicios propios

El Colegio Mestral también destaca por sus resultados académicos. El centro ha conseguido, siempre según Forbes, "un 100% de aprobados en las pruebas de acceso a la universidad y se ha situado entre los cinco mejores colegios de Baleares por nota media en 2025".

Entre sus instalaciones destacan un aula multisensorial para Infantil, un pabellón deportivo cubierto y cocina propia. Además, el centro ofrece servicios poco habituales como Mestral Conduce, un programa que permite al alumnado obtener el carnet de moto y coche dentro del propio colegio.

La oferta educativa se completa con actividades culturales, solidarias y extraescolares, entre ellas surfskating, arte ecológico o estimulación sensorial.

Entre los antiguos alumnos del centro figuran la política Tania Marí y el emprendedor tecnológico Óscar Bedoya Mey.