Migración
Cuatro años de cárcel para los tres patrones de una patera que llegó a Formentera
La embarcación, un pesquero en mal estado, solo disponía de tres o cuatro chalecos salvavidas para más de una treintena de pasajeros, que pagaron entre 4.000 y 5.000 euros por el viaje.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) ha ratificado la condena de cuatro años de prisión para tres hombres de nacionalidad argelina como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La sentencia confirma que los acusados patronearon una embarcación precaria que llegó a la costa de Formentera en la Nochevieja de 2024.
Los hechos probados relatan que el viaje comenzó en Le Pointe (Argelia) y se prolongó durante unas 30 horas hasta alcanzar la zona de S’Estufador, en Formentera. La embarcación, un pesquero antiguo de unos 10 metros de eslora, se encontraba en "mal estado de conservación" y carecía de las medidas de seguridad básicas para los 31 pasajeros que viajaban a bordo.
Durante el juicio, se puso de manifiesto la extrema precariedad de la travesía debido a la seguridad inexistente, ya que solo disponían de tres o cuatro chalecos salvavidas para más de una treintena de personas, así como la escasez de víveres, ya que que el suministro para el viaje se limitaba a dátiles y agua.
Además, tal y como relataron los testigos, durante la expedición tuvieron que capear dos tormentas con serio riesgo de naufragio. El ánimo de lucro de los patrones también ha quedado demostrado en sede judicial, ya que al menos tres pasajeros habían pagado entre 4.000 y 5.000 euros para subirse a la patera.
No hubo "proceder heroico"
La defensa de los condenados intentó impugnar la sentencia inicial alegando, entre otros motivos, una supuesta vulneración de la presunción de inocencia y argumentando que su participación en las tareas de navegación fue por "estado de necesidad" para evitar el hundimiento.
Sin embargo, el tribunal ha desestimado estos argumentos de forma contundente. La Sala recalca que los agentes de policía ofrecieron una explicación "clara y coherente" sobre cómo identificaron a los patrones gracias al testimonio voluntario de varios pasajeros. Además, se destaca que uno de los acusados poseía conocimientos técnicos específicos en mecánica marina, lo que avala su capacidad para gobernar la precaria embarcación.
El fallo también descarta la teoría del "proceder heroico" de los acusados durante el temporal, señalando que los testigos confirmaron que los tres se turnaban en el timón desde el inicio del viaje, incluso cuando las condiciones del mar aún no eran críticas
