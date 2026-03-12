Piden hasta 12 años de cárcel para dos hombres por violar una mujer inconsciente en Ibiza

Dos hombres de nacionalidad italiana se enfrentan a peticiones de penas de 12 y 9 años de cárcel cada uno, por violar a una mujer que se encontraba inconsciente en las inmediaciones de un establecimiento de ocio en Ibiza. Según el escrito de acusación, los procesados aprovecharon la vulnerabilidad de la joven, debido al consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, para agredirla sexualmente.

Los hechos se remontan a las 22.30 horas del 14 de agosto de 2016, cuando ambos acusados tenían 27 años y estaban de fiesta en Platja d'en Bossa. El relato del Ministerio Fiscal sostiene que el primero de los acusados se aproximó a la víctima "movido por el propósito de satisfacer sus deseos sexuales". La joven presentaba en ese momento una nula capacidad de reacción debido a la ingesta previa de "una ingente cantidad" de alcohol y drogas.

Este primer acusado abordó a la mujer, llegando a tirarla al suelo para intentar una penetración que no llegó a consumar inicialmente. Fue en ese momento cuando apareció el segundo procesado, quien, compartiendo el mismo propósito, se bajó el pantalón y procedió a la penetración de la víctima mientras el primer acusado la sujetaba fuertemente por la cabeza.

La agresión no continuó gracias a la intervención de varias personas que se encontraban en el lugar, unos testigos que interrumpieron los hechos y lograron auxiliar a la perjudicada.

Estos hechos son constitutivos de sendos delitos consumados de abuso sexual con penetración, uno como autor y otro cooperador necesario, y de otro delito de abuso sexual en grado de tentativa. Además de las penas de prisión, la indemnización reclamada para la víctima asciende a cerca de 10.000 euros. El juicio se celebrará el próximo lunes 16 a las 10 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.