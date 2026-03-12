Discotecas
Mike Posner vuelve a Ibiza y reescribe una de las canciones más famosas sobre la isla
El cantante ha adaptado el tema con una adaptación acorde a su etapa personal
El cantante estadounidense Mike Posner, autor de 'I took a pill in Ibiza', ha sorprendido a sus seguidores al reescribir su famoso tema sobre Ibiza, más de una década después de su lanzamiento. Según publica el medio británico Daily Mail, el artista ha presentado una nueva versión de la canción que refleja su cambio radical de vida, ahora centrado en la sobriedad, la fe y la meditación.
El tema original, 'I Took A Pill In Ibiza', fue uno de los grandes éxitos de 2015 y se convirtió en una de las canciones más pegadizas de aquel verano. En ella, Posner hablaba abiertamente del estilo de vida de fiestas y consumo de drogas que llevaba en ese momento.
El origen de la canción en un viaje a Ibiza con Avicii
Según ha explicado el propio cantante en varias ocasiones, escribió la canción después de un viaje improvisado a Ibiza con el DJ sueco Avicii, con quien había estado componiendo música. El artista sueco falleció en 2018.
Más de una década después, Posner ha decidido regresar simbólicamente a la isla para reinterpretar aquella historia desde su nueva etapa personal.
Una nueva versión: 'I Went Back To Ibiza'
Para celebrar el aniversario del tema, el cantante ha publicado en Instagram una nueva versión titulada 'I Went Back To Ibiza'. En el vídeo aparece sonriente sosteniendo un cartel con el mensaje “Regresé a Ibiza” mientras habla de su transformación personal.
“En mi cumpleaños número 26 escribí ‘I took a pill in Ibiza’. Era una canción triste pero honesta sobre el estado de mi vida. Doce años después, me siento orgulloso de leer esa letra y saber que ya no es cierta. Me he convertido en un hombre completamente nuevo del que estoy orgulloso”, explicó a sus seguidores.
El artista también aseguró sobre esta nueva versión, que espera que sirva para inspirar a otras personas: “Es la banda sonora de mi transformación personal”.
De la fiesta a la sobriedad
La nueva letra refleja claramente ese cambio. En el tema original cantaba: “Tomé una pastilla en Ibiza para mostrarle a Avicii que era genial”. En la nueva versión, el mensaje es diferente: “Volví a Ibiza y conseguí un hotel en la costa / y soy 12 años mayor y llevo 10 años sobrio, pero Avicii ya no está aquí”. En la canción también hace referencia a su vida pasada en Los Ángeles y a las decisiones que, según explica, le llevaron a momentos difíciles.
Una nueva vida centrada en la fe
En publicaciones recientes en redes sociales, el cantante ha contado que su vida ahora gira en torno a la fe, la meditación y las relaciones personales. Con motivo de su 38 cumpleaños, reflexionó sobre el cambio que ha experimentado desde que escribió su éxito mundial. “Me amo más que nunca. Ya no hago cosas que dañen mi cuerpo para intentar gustar a la gente”, explicó.
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
- El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
- Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
- SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
- Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire
- De India a Formentera entre vuelos cancelados y espacios aéreos cerrados