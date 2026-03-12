Mike Posner vuelve a Ibiza y reescribe una de las canciones más famosas sobre la isla

El cantante estadounidense Mike Posner, autor de 'I took a pill in Ibiza', ha sorprendido a sus seguidores al reescribir su famoso tema sobre Ibiza, más de una década después de su lanzamiento. Según publica el medio británico Daily Mail, el artista ha presentado una nueva versión de la canción que refleja su cambio radical de vida, ahora centrado en la sobriedad, la fe y la meditación.

El tema original, 'I Took A Pill In Ibiza', fue uno de los grandes éxitos de 2015 y se convirtió en una de las canciones más pegadizas de aquel verano. En ella, Posner hablaba abiertamente del estilo de vida de fiestas y consumo de drogas que llevaba en ese momento.

El origen de la canción en un viaje a Ibiza con Avicii

Según ha explicado el propio cantante en varias ocasiones, escribió la canción después de un viaje improvisado a Ibiza con el DJ sueco Avicii, con quien había estado componiendo música. El artista sueco falleció en 2018.

Más de una década después, Posner ha decidido regresar simbólicamente a la isla para reinterpretar aquella historia desde su nueva etapa personal.

Una nueva versión: 'I Went Back To Ibiza'

Para celebrar el aniversario del tema, el cantante ha publicado en Instagram una nueva versión titulada 'I Went Back To Ibiza'. En el vídeo aparece sonriente sosteniendo un cartel con el mensaje “Regresé a Ibiza” mientras habla de su transformación personal.

“En mi cumpleaños número 26 escribí ‘I took a pill in Ibiza’. Era una canción triste pero honesta sobre el estado de mi vida. Doce años después, me siento orgulloso de leer esa letra y saber que ya no es cierta. Me he convertido en un hombre completamente nuevo del que estoy orgulloso”, explicó a sus seguidores.

El artista también aseguró sobre esta nueva versión, que espera que sirva para inspirar a otras personas: “Es la banda sonora de mi transformación personal”.

De la fiesta a la sobriedad

La nueva letra refleja claramente ese cambio. En el tema original cantaba: “Tomé una pastilla en Ibiza para mostrarle a Avicii que era genial”. En la nueva versión, el mensaje es diferente: “Volví a Ibiza y conseguí un hotel en la costa / y soy 12 años mayor y llevo 10 años sobrio, pero Avicii ya no está aquí”. En la canción también hace referencia a su vida pasada en Los Ángeles y a las decisiones que, según explica, le llevaron a momentos difíciles.

Una nueva vida centrada en la fe

En publicaciones recientes en redes sociales, el cantante ha contado que su vida ahora gira en torno a la fe, la meditación y las relaciones personales. Con motivo de su 38 cumpleaños, reflexionó sobre el cambio que ha experimentado desde que escribió su éxito mundial. “Me amo más que nunca. Ya no hago cosas que dañen mi cuerpo para intentar gustar a la gente”, explicó.