Fiestas
La previsión de lluvia en Ibiza se cobra su primera víctima: cancelado de nuevo el Concurs de Sofrit Pagès de Santa Agnès
El evento ya se había suspendido en enero en señal de luto por el accidente de trenes en Córdoba
El VI Concurs de Sofrit Pagès que iba a celebrarse este sábado 14 de marzo en Santa Agnès de Corona se ha cancelado este jueves debido a la previsión meteorológica adversa, ya que se esperan lluvias durante toda la jornada. Esta ya es la segunda vez que se suspende este certamen, que este año parece estar gafado.
En este encuentro gastronómico, un jurado formado por cocineros reconocidos debía elegir los tres mejores sofrits y también el puesto mejor decorado. El evento estaba programado para las 9 horas en Sa Rota d’en Coca (sitja), con una degustación popular prevista a partir de las 14 horas, pero el Ayuntamiento de Sant Antoni ha anunciado esta segunda cancelación y aún no ha informado sobre si se reprogramará y, en ese caso, la fecha.
En principio, este concurso organizado por la Associació de Vesins de Corona con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni y el Consell de Ibiza estaba previsto para el 24 de enero, pero se suspendió en señal de luto tras el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, en Córdoba, en el que 46 personas perdieron la vida.
