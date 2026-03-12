Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La previsión de lluvia en Ibiza se cobra su primera víctima: cancelado de nuevo el Concurs de Sofrit Pagès de Santa Agnès

El evento ya se había suspendido en enero en señal de luto por el accidente de trenes en Córdoba

Imagen de archivo de sofrit pagès.

Imagen de archivo de sofrit pagès. / J.A.RIERA

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El VI Concurs de Sofrit Pagès que iba a celebrarse este sábado 14 de marzo en Santa Agnès de Corona se ha cancelado este jueves debido a la previsión meteorológica adversa, ya que se esperan lluvias durante toda la jornada. Esta ya es la segunda vez que se suspende este certamen, que este año parece estar gafado.

El Ayuntamiento de Sant Antoni anunció la cancelación del concurso de 'sofrit pagès' de Santa Agnès

El Ayuntamiento de Sant Antoni anunció la cancelación del concurso de 'sofrit pagès' de Santa Agnès / Ayuntamiento de Sant Antoni

En este encuentro gastronómico, un jurado formado por cocineros reconocidos debía elegir los tres mejores sofrits y también el puesto mejor decorado. El evento estaba programado para las 9 horas en Sa Rota d’en Coca (sitja), con una degustación popular prevista a partir de las 14 horas, pero el Ayuntamiento de Sant Antoni ha anunciado esta segunda cancelación y aún no ha informado sobre si se reprogramará y, en ese caso, la fecha.

En principio, este concurso organizado por la Associació de Vesins de Corona con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni y el Consell de Ibiza estaba previsto para el 24 de enero, pero se suspendió en señal de luto tras el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, en Córdoba, en el que 46 personas perdieron la vida.

Vuelo a Bruselas, maleta en Ibiza: el caso que una pasajera con leucemia ha denunciado en redes

