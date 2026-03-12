Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef: "Las empresas de Ibiza no somos las culpables de la subida de precios por la gasolina"

Pocos fenómenos hay más ciertos en economía que el efecto mariposa, que afirma que el leve aleteo de uno de estos insectos podría comenzar una cadena de consecuencias que terminarían por desatar un huracán al otro lado del mundo. Eso lo sabemos perfectamente en unas islas tan dependientes del exterior como Ibiza y Formentera, en las que un mínimo cambio en los trámites que tienen que realizar los pasajeros extranjeros tiene efectos en sus desplazamientos turísticos. Si un detalle causa tanto revuelo, ¿a qué no afectará la menor llegada de petróleo por el corte del estrecho de Ormuz a la vida de las Pitiusas?

Como destacó el presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), Alfonso Rojo, en la presentación de los resultados de la 'Encuesta de actividad 2025', el clima que viven los responsables de las entidades asociadas es de "incertidumbre total". Afirmó que los detalles acerca de los planes del gobierno español todavía no son muy concretos y que no han desvelado si "van a liberar las reservas de petróleo o si van a rebajar el IVA".

Sin embargo, sí cifró la subida del precio de la gasolina en "70 u 80 céntimos" y aseguró que las navieras ya aplican subidas en el recargo BAF (Bunker Adjustment Factor). Este factor que sirve para calcular las tarifas de fletes marítimos tiene en cuenta los cambios en los precios del combustible de las embarcaciones de carga. Por lo tanto, en un momento de alza en el precio internacional del petróleo como el actual, tenderá a encarecer los transportes.

Debido a estos razonamientos, el presidente de la Pimeef respondió a las opiniones que responsabilizan a las firmas de los aumentos de precios al consumidor final. "La gasolina que se vende hoy es la que se compró hace un mes [antes de que estallase el conflicto entre Irán y Estados Unidos]", defendió. "Que no nos tomen por tontos. Las empresas no somos las culpables", zanjó. Por otro lado, evitó acusar a las estaciones de servicio, ya que "las gasolineras no son las grandes compañías".

Optimismo en los empresarios

Esta "incertidumbre total" que Rojo señala se traslada a las estadísticas que la 'Encuesta de actividad 2025' incluye acerca de las expectativas de las compañías asociadas sobre el 2026. Y es que el periodo de recogida de datos abarcó los meses de enero y febrero, antes de que comenzasen las hostilidades, el 28 de febrero.

Antes de que la próxima temporada turística fuese percibida como una gran incógnita en el horizonte, los empresarios consultados se mostraban más bien optimistas. Un 25,9% de los encuestados afirmaron que este año será mejor que 2025; un 64,14%, que no registrarán cambios significativos y solo un 9,96% opina que será peor.

Este ambiente de ánimo se ve deslucido si lo ponemos en perspectiva, ya que este clima de esperanza sigue su atenuación desde el pico que alcanzó en 2021. En ese momento, el conocido como efecto champán de la recuperación posterior a la pandemia de covid-19 dio un vuelco a las expectativas, que eran de mejora en un 59,7%, de estabilidad en un 35,36% y de decrecimiento en un 4,94%.

El champán se acaba

Desde entonces, la tendencia ha sido de una reducción en el optimismo en favor de unas mayores predicciones de que las cifras de negocio ni aumenten ni disminuyan. Por lo que respecta a los empresarios que se muestran pesimistas, se han quedado en cifras cercanas al 10% desde 2022.

Esta evolución de las valoraciones para la próxima temporada se replican con mayores o menores excepciones en cada uno de los sectores estudiados. Los que se muestran más positivos son los empresarios de la Pimeef que se dedican al comercio, ya que un 32,9% de ellos opina que el 2026 será mejor que 2025. La otra cara de la moneda son los empresarios encuestados que se dedican a la hostelería y restauración, cuyas expectativas de crecimiento solo alcanzan el 19,3%.

Es interesante apuntar que los entrevistados de Formentera son los que tienen peores expectativas para el futuro. Así, solo un 13,8% cree que su negocio será más próspero este año, cuando la media para los territorios ibicencos es del 27,32%. Ocurre de la misma manera con el pesimismo. Un 17,2% de las entidades de la Pimeef de la pitiusa sur tienen previsiones negativas, por un 8,72 de los de Eivissa. Rojo concluye que, en general, las personas encuestadas "creen que se ha tocado techo" en la actividad empresarial.

Cambios en el modelo

Este apartado de la 'Encuesta de actividad 2025' está relacionado con el que pregunta por si los entrevistados piensan que el modelo económico de Ibiza y Formentera es sostenible para la pequeña y media empresa, que es una novedad de esta edición. La respuesta mayoritaria de los empresarios es el 'no', con un 38,68%. Le sigue el 'con cambios profundos', con un 28,77%. Un 21,23% no tiene clara su opinión y el 'sí' se queda a la cola, con solo un 11,32% de los colaboradores con la investigación.

El presidente de la Pimeef parece ser, como mínimo, de los que están a favor de realizar alguna modificación: "Está clarísimo que más turistas no significa tener más ingresos". Por ello, se mostró a favor de que las compañías trabajen "no menos, pero sí mejor".