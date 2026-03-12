Adlib Ibiza desfila en la pasarela de Madrid es Moda

La moda Adlib Ibiza ha participado en la pasarela inaugural de Omoda Madrid es Moda, celebrada este jueves en la plaza de España de Madrid. El sello de moda, impulsado por el Consell Insular de Ibiza, ha presentado piezas de la diseñadora Ivanna Mestres, que muestra la moda y la artesanía de la isla, ante profesionales del sector, medios de comunicación y público especializado.

La consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos del Consell, Maria Fajarnés, ha asistido al evento junto a la diseñadora Monika Maxim para apoyar a los creadores de la isla y proyectar la moda Adlib más allá de ella.

Adlib Ibiza participa por tercera vez en esta cita del calendario de la moda nacional. La presencia del sello forma parte de la campaña 'Ibiza, siempre de moda', impulsada por el Consell para promocionar la moda y la artesanía de la isla.

María Fajarnés y Monika Maxim en el desfile. / Consell de Ibiza

Maria Fajarnés ha subrayado la relevancia de asistir a eventos como este. "La participación de Adlib Ibiza en Madrid es Moda ofrece una oportunidad para mostrar el talento de nuestros diseñadores y el trabajo artesanal que se realiza en Ibiza. Desde el Consell continuamos apoyando la moda Adlib y promocionando la creatividad y la tradición de la isla", declaró.

Diseñadores de Adlib Ibiza presentarán sus colecciones en Madrid

La moda ibicenca continuará su presencia en Madrid el sábado 14 de marzo a las 11 horas en Covarrubias The One, donde las diseñadoras de Adlib Ibiza presentarán sus creaciones.

El desfile contará con trece marcas del sello Adlib ante autoridades, prensa especializada, estilistas y creadores de contenido. Las firmas participantes son: Dolors Miró Ibiza, Espardenyes Torres, Estrivancus, Ibimoda, Ibiza Stones, Ivanna Mestres, K de Kosekose, Monika Maxim Ibiza, Piluca Bayarri, S72 Hat, Tony Bonet, Vintage Ibiza y Virginia Vald.

Las propuestas incluyen ropa, joyas y complementos elaborados en talleres artesanos de Ibiza, que combinan tradición y nuevas tendencias. Se trata de una moda vinculada al slow fashion, basada en materiales de calidad y en el trabajo artesanal que forma parte de la identidad de la isla.