Sin restos de Pep de na Damiana, víctima del franquismo, en las excavaciones de fosas de Formentera

Las excavaciones arqueológicas realizadas en el Cementerio Viejo de Formentera y las prospecciones en el entorno de la Pedrera d'en Coix, en es Pujols, han terminado sin que haya sido posible localizar a seis víctimas de la represión franquista. Esta semana se han finalizado los trabajos del V Plan de Fosas impulsado por el Govern, un programa destinado a localizar, exhumar e identificar a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, ha indicado la conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Josep Tur Planells, conocido como 'en Pep de na Damiana', asesinado en 1937, es una de las victimas del franquismo que se planeaba encontrar en las excavaciones de Sant Francesc, durante la intervención se han abierto sondeos arqueológicos en el recinto del cementerio y en su entorno inmediato con el objetivo de investigar posibles zonas de enterramiento. A pesar de los trabajos realizados, no se han localizado restos compatibles con la víctima.

Algunas víctimas aún sin identificar

La intervención, eso sí, ha permitido documentar diversos enterramientos históricos de la población de Formentera datados entre el siglo XIX y principios del XX. De acuerdo con lo establecido por el Consell de Formentera y el Obispado, estos enterramientos no han sido exhumados y se han cubierto de nuevo.

Los arqueólogos han llevado a cabo una prospección superficial en el entorno de sa Pedrera d'en Coix, donde se sospechaba que podrían haber sido enterradas cinco víctimas de la represión franquista: Antonio Mayans Mayans, Francisco Verdera Castelló, Mariano Torres Torres, Josep Riera Joan y Vicent Guasch Ferrer.

Los trabajos han consistido en una inspección visual del terreno y en el registro fotográfico del área de estudio, realizado a pie de campo y mediante vuelos con dron equipado con cámara de alta resolución. La inspección ha constatado la ausencia de indicios que permitan identificar posibles fosas de inhumación en este espacio.