"En verano los niños se queman": Sandra Romero sobre la falta de sombra en los parques infantiles de Ibiza

La falta de sombra es, con diferencia, la principal queja de los vecinos de Ibiza sobre los parques infantiles de la isla. Al consultar en Facebook sobre qué mejorarían de estos espacios públicos, decenas de usuarios coinciden en una misma reclamación: más árboles, toldos y fuentes para que los niños puedan jugar también en los meses de más calor.

"Que tengan algo de sombra para el verano, unos árboles no vienen nada mal", resume José García Garridense en una de las respuestas. En la misma línea, Mel López reclama "más árboles para sombra natural para el verano", mientras que otras lectoras inciden en que muchas de estas instalaciones quedan prácticamente inutilizadas cuando suben las temperaturas. "No hay sombra, en verano se queman y en invierno se mojan", señala Sandra Romero. "En el verano es muy difícil estar allí con los niños, ya que hace mucho calor y no tiene sombra ni toldos", añade Sonia Morales.

La demanda de zonas más frescas y amables para la infancia se repite en buena parte de los comentarios. Bego advierte de que "casi ningún parque en Ibiza tiene toldo para que los niños no se quemen", mientras que Anna Maria Ricco resume la situación con una frase especialmente gráfica: "En verano haría falta sombra. Niños a la parrilla". Junto a los toldos, varios lectores apuestan por soluciones más naturales y duraderas, con más arbolado y vegetación en este tipo de espacios.

Imagn de archivo del Parque Dinámico de Can Burgos. / Toni Escobar

En ese sentido, algunas personas también ponen el foco en el modelo de parque que se está implantando. "Más naturaleza en los parques, demasiado plástico para los tiempos que corren", opina Marie-Hélène Entin. En ese sentido, Eva Tur reclama "árboles y fuentes de agua" y critica además el uso de determinados materiales en el suelo de juego, al considerar que se alejan de un entorno más natural para los niños.

Junto a la sombra, otra de las demandas más repetidas es la instalación de fuentes de agua potable. También hay quienes piden más servicios complementarios, como baños públicos, una propuesta planteada por Manzano Richard, o mejor iluminación en algunas zonas. Eva Roig, por ejemplo, reclama más luz en el parque de la Paz, que define como "muy oscuro" cuando anochece en invierno.

El debate abierto en redes también ha dejado comentarios sobre el estado de conservación de algunos parques y su entorno. Ionela Valentina lamenta que algunos espacios estén "sucios, descuidados y viejos", con pocas atracciones infantiles, y alude también a problemas de convivencia e inseguridad en los alrededores. En esa misma línea, Gregorio Iguacel propone la instalación de cámaras en determinadas zonas tras relatar un robo en el aparcamiento del parque de los Multicines.

No todas las opiniones son críticas. Beli Belisa considera que "están bastante bien casi todos", aunque la mayoría de las aportaciones se centran en carencias concretas y en la necesidad de adaptar mejor estos espacios a la realidad climática de Ibiza, especialmente durante los meses de verano, cuando el calor limita su uso durante buena parte del día.

Las respuestas recopiladas por Diario de Ibiza llegan después de la denuncia de los vecinos de Platja d’en Bossa por el cierre desde octubre del parque infantil de la calle Federico García Lorca, un caso que ha reabierto el debate sobre el estado, el mantenimiento y el diseño de las zonas de juego infantil del municipio.