Residuos

Llega el último día para solicitar las bonificaciones de la tasa de residuos de Sant Josep

El Ayuntamiento lanza un recordatorio a toda la ciudadanía del plazo para presentar la documentación y acogerse a las exenciones y bonificaciones de la tasa municipal

Retirada de residuos de un bosque en Cala Bassa por el servicio de limpieza y medio ambiente de Sant Josep.

Retirada de residuos de un bosque en Cala Bassa por el servicio de limpieza y medio ambiente de Sant Josep. / J.A. Riera

Redacción Digital

Ibiza

El último día para solicitar las bonificaciones de la tasa de residuos de Sant Josep es el 31 de marzo. Así lo anuncia el Ayuntamiento, que recuerda a la ciudadanía que el 31 es el último día de plazo para presentar la documentación y acogerse a las exenciones y bonificaciones de la tasa municipal para el próximo ejercicio.

El Consistorio confirma que esta medida "tiene como objetivo aligerar la carga fiscal de las familias con menos recursos, familias monoparentales o numerosas, pensionistas, así como premiar a aquellos ciudadanos y empresas que demuestran un compromiso activo con el reciclaje y la sostenibilidad". A su vez, mantienen que "para disfrutar de estos descuentos, es imprescindible acreditar documentalmente las condiciones correspondientes antes de que acabe el mes".

Exenciones y bonificaciones

Las principales exenciones y bonificaciones son las siguientes: "Exenciones del 100% para personas o familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y viviendas unifamiliares vinculadas a explotaciones agrarias, que sean residencia habitual y sin actividad turística; bonificaciones para familias y colectivos, un 40 % de descuento para pensionistas, con ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y donde todos los miembros estén jubilados o cobren menos del SMI, o un descuento del 30% para familias numerosas y monoparentales, con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM".

Las bonificaciones por "buenas prácticas ambientales" incluyen descuentos del 15% al 30% "por el uso habitual de la Xarxa Insular de Deixalleries (según el número de entradas acreditadas el año anterior)", que clarifican que para beneficiarse de esta bonificación "es necesario conservar los tickets de cada visita y solicitar el certificado de uso del punto verde o a través de la página web de la mancomunidad". Las actividades comerciales que dispongan de sistemas de gestión ambiental certificados como EMAS o ISO 14001 contemplan un 10% de descuento.

La solicitud de exención o bonificación "se debe presentar de forma presencial en el Ayuntamiento, en cualquiera de las oficinas municipales o telemáticamente a través de la sede electrónica del Consistorio mediante una instancia general". El Ayuntamiento recuerda, además, que "la renovación de estas ayudas es anual, corresponde al año vencido y se debe solicitar siempre dentro de este mismo plazo de marzo".





