El Sonorama Ibiza ya tiene fechas y cartel para despedir la temporada 2026

El festival Sonorama Goes to Ibiza ya tiene fechas y cartel para su edición de 2026. La organización ha anunciado en sus redes sociales que el evento se celebrará los días 2 y 3 de octubre en Cala de Bou, en lo que presenta como “el último gran fin de semana del año” en la isla.

El festival ha hecho público, además, su cartel completo, integrado por Ginebras, Marlena, Peter Colours, Tu Otra Bonita, Anabel Lee, Comandante Twin, Éxtasis, Fermín Bouza, Kitai, Modelo, Oslo Ovnies y Tenda, además de actividades paralelas. Se trata, según detalla la organización del festival, del cartel completo. Esto es una novedad, ya que en ediciones anteriores solían ir anunciando los artistas a cuentagotas.

Junto al anuncio de los artistas, Sonorama Ibiza también ha detallado los precios de esta edición. Las entradas salen a la venta desde 35 euros, mientras que el pack de bono más hotel parte de 250 euros, con unidades limitadas. Todas las actividades comenzarán a partir de las 12 del mediodía y todas las previstas para el día 2 serán gratuitas, recalca Sonorama Goes to Ibiza.

El festival ha informado igualmente de que habrá precio especial para residentes, con entradas desde 30 euros, y que próximamente también podrán adquirirse en formato físico en el Hotel Grand Paradiso.

Otra de las novedades avanzadas por la organización es que la entrada incluirá también el acceso a Rock Nights, la post party oficial que se celebrará el sábado 3 de octubre, indican desde el festival, que destaca: "El verano no termina... Sólo cambia de banda sonora y de escenario".