Fauna

Un senderista se topa con una serpiente de más de dos metros en Ibiza: "Iba por la montaña y de repente me la encontré a medio metro de mi cara. Impresiona"

El ofidio estaba en la zona de sa Pedrera

La serpiente grabada en sa Pedrera

La serpiente grabada en sa Pedrera / Ibiza Sin Filtro

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

Las serpientes empiezan a dejarse ver de nuevo en Ibiza con la subida de las temperaturas. Un senderista se topaba esta semana con un ejemplar de más de dos metros en la zona de sa Pedrera: “Iba por la montaña y de repente me la encontré a medio metro de mi cara. Os aseguro que impresiona encontrarte algo así de grande de frente”, apunta.

El vídeo, compartido por la cuenta Ibiza Sin Filtro, muestra a una serpiente de herradura deslizándose entre los matorrales. "Nunca había visto una tan larga y súper gorda", escribe, y pregunta a sus seguidores si alguien ha visto algo igual por la isla.

Impacto sobre la lagartija

La publicación ha generado numerosas reacciones de usuarios que aseguran haber visto ejemplares similares en distintos puntos de la isla. Uno de los comentarios señala que en 2019 vio una serpiente de características parecidas en Cap Martinet y que entonces avisó al Seprona. Otros mensajes recuerdan que estos animales no son venenosos ni peligrosos para las personas, pero advierten de su impacto sobre la fauna autóctona, en especial sobre la lagartija pitiusa.

La culebra de herradura suponen una amenaza directa para la lagartija, uno de los emblemas naturales de las Pitiusas, aunque no representan un riesgo para el ser humano.

Los expertos señalan que cuando nos encontramos con una culebra hay que intentar que no se escape y capturarla siempre que sea posible. Si no nos vemos capaces hay dos opciones: matarla (al no ser una especie protegida, se puede hacer) o llamar al 112 para que la atrape (y la recoja si está muerta).

