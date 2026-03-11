Semana Santa en Ibiza: diez días de procesiones, saetas y vía crucis en Santa Eulària

Diez días de procesiones, estaciones de penitencia, vía crucis, conciertos, oficios y misas. Es lo que han programado las cofradías de Santa Eulària, con la colaboración del obispado, para esta Semana Santa, según el programa que acaban de publicar.

Los actos comenzarán el 27 de marzo, Viernes de Dolores, con la estación de penitencia de la Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza, a las 20 horas en la capilla de Lourdes, en el centro de la localidad, a la que seguirá una pequeña procesión acompañada por la banda Esencia.

Continuarán el Sábado de Pasión (28 de marzo), con el segundo certamen de saetas, que acogerá el Puig de Missa a partir de las 19.30 horas. En él participarán los saeteros Macarena de la Torre (Almonte, Huelva), Juan Bastida (Ibiza) y Toñi Ruiz (Santa Eulària). A ellos se sumará el Coro Ucraniano de Ibiza.

El Domingo de Ramos a las 10 de la mañana se celebrará la procesión de las palmas, que partirá, con la música de la banda Esencia, de la capilla de Lourdes para llegar al Puig de Missa, donde se celebrará una eucaristía.

El Lunes Santo, 30 de marzo, los actos comenzarán a las 19.30 horas con una eucaristía en el Puig de Missa cantada por el Coro Ucraniano de Ibiza. Una hora más tarde está prevista la estación de penitencia del Silencio de la cofradía del Santísimo Cristo Nuestro Padre Jesús Nazareno acompañada de la banda Esencia.

Tras un día, el 31 de marzo, de descanso, el Miércoles Santo regresarán los actos con una eucaristía de difuntos organizada por las cofradías de Santa Eulària en la capilla de Lourdes.

El día 2, Jueves Santo, a las 19 horas se celebrará la misa de la cena del Señor en el Puig de Missa cantada por el Cor de Santa Eulària. A las 21 horas está programada la estación de Penitencia del Cristo de la Oración y Santa María desde la capilla de Lourdes al Puig de Missa, un recorrido en el que les acompañará la Banda Municipal de Santa Eulària, la banda Esencia y la agrupación musical de Massarrojos (Valencia).

Los actos más esperados

El Viernes Santo llegan dos de los actos más esperados de la Semana Santa de Santa Eulària. A las diez de la mañana comienza el vía crucis viviente, que recorrerá las calles del Puig de Missa escenificando el camino de Jesús hasta la cruz. A las doce del mediodía, en la plaza España, se celebrará el concierto de bandas con la Banda Municipal de Santa Eulària y la agrupación musical de Massarrojos (Valencia). A las seis de la tarde llegarán los oficios de la Pasión del Señor, cantados por el Cor de Santa Eulària en el Puig de Missa. A las 20 horas dará inicio la procesión del Santo Entierro, que partirá del Puig de Missa hasta la capilla de Lourdes y en la que participarán todas las cofradías del municipio acompañadas de la Banda Municipal de Santa Eulària, la banda Esencia y la agrupación musical de Massarrojos (Valencia).

Todas las imágenes del vía crucis de Santa Eulària / J.A. Riera

El penúltimo día de la Semana Santa, el Sábado Santo, se celebrará una vigilia pascual en el Puig de Missa en la que cantará el Cor de Santa Eulària.

El Domingo de Resurrección, o Domingo de Pascua, se celebrará uno de los actos más multitudinarios de la Semana Santa de la localidad: la proceción del Santo Encuentro. En ella, la Virgen y su hijo, Jesús, se encuentran tras la Resurrección de éste en un emotivo acto en el que las dos imágenes bailan una junto a la otra en el centro del pueblo antes de regresar juntos al Puig de Missa, donde a las 11 horas está prevista la eucaristía de Pascua cantada por el Cor de Santa Eulària.