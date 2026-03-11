Semana complicada para la movilidad en Ibiza: varias carreteras y avenidas cortadas

La movilidad en diferentes puntos de Ibiza se verá afectada durante esta semana debido a varias actuaciones de mantenimiento y reparación que obligarán a realizar cortes y restricciones de tráfico en distintas carreteras y avenidas de la isla.

Uno de los puntos más afectados será el acceso a Jesús, donde los conductores se encontrarán con la entrada principal cortada durante varios días. El Consell de Ibiza ha informado del cierre de un tramo de la EI-100, la carretera que conecta esta localidad con Cala Llonga, con el objetivo de reparar el firme de la vía.

Corte en el centro de Jesús

En concreto, el tramo afectado es el comprendido entre las calles Gavina y Cap Martinet, en pleno centro de la localidad. Los trabajos obligan a cortar completamente la circulación en este punto, una situación que previsiblemente se prolongará hasta el viernes.

Para minimizar las molestias, el Consell ha habilitado un desvío alternativo para los vehículos. Desde la institución insular han insistido en la importancia de que los conductores presten atención a la señalización instalada en la zona y sigan en todo momento las indicaciones de los operarios que trabajan en la carretera.

Obras también en Puig d’en Valls

A estas afecciones se suman otras actuaciones previstas en el municipio de Santa Eulària. El Ayuntamiento iniciará este miércoles obras de reparación de la red de saneamiento en la avenida Ibiza, en la localidad de Puig d’en Valls.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de una semana y durante ese periodo la circulación quedará restringida en esta vía. El acceso estará cerrado al tráfico general, aunque sí se permitirá el paso a los vecinos de la zona.

Limpieza de redes en una de las avenidas principales de la ciudad

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que este miércoles se realizarán trabajos de limpieza de redes de saneamiento e imbornales en la avenida Bartomeu de Roselló.

La actuación afectará al carril derecho de la vía y comenzará a partir de las 7 horas. Los trabajos serán ejecutados por los servicios municipales de limpieza, junto con la empresa Valoriza y la concesionaria del servicio de agua Aqualia.