Santa Eulària reunirá en Ibiza a los escritores Santiago Díaz, María Oruña y Alice Kellen en una nueva edición de Lit·Eulària

Santa Eulària volverá a convertirse este mes en punto de encuentro para lectores y escritores con la celebración de la tercera edición de Lit·Eulària, una cita literaria que reunirá en el Teatro España a algunos de los nombres más destacados del panorama editorial actual. El evento se celebrará los días 20 y 21 de marzo y contará con propuestas dirigidas al público adulto, juvenil e infantil.

El programa arrancará el viernes 20 de marzo a las 19 horas con la presentación de 'El amo', la nueva novela del escritor y guionista Santiago Díaz, en una charla moderada por Pilar Brea. Más tarde, a las 20.30 horas, será el turno de María Oruña, que presentará 'El albatros negro' en una conversación moderada por Sandra Fernández.

La programación continuará el sábado 21 a las 11 horas con una actividad orientada al público infantil protagonizada por Pedro Mañas y David Sierra, que presentarán 'Anna Kadabra 17. La tormenta arcoíris' con Susana Paz como moderadora. La cita pondrá su broche final ese mismo día a las 19.30 horas con el encuentro 'Autoras que enamoran', en el que participarán Andrea Longarela y Alice Kellen, moderadas por Susana Asenjo, para hablar de 'El faro de los amores dormidos' y 'Sigue lloviendo'.

Tras cada una de las presentaciones está prevista una firma de libros con los autores participantes. En el caso de Pedro Mañas y David Sierra, además, se realizarán ilustraciones personalizadas, en una propuesta pensada para acercar aún más a los más pequeños al universo de la lectura.

La programación de la tercera edición de Lit·Eulària. / Ayuntamiento de Santa Eulària

Las entradas son gratuitas y podrán reservarse a partir de este miércoles 11 de marzo a través del apartado de venta de entradas de la web del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Desde el Consistorio afirman que Lit·Eulària refuerza su apuesta por consolidarse como una de las citas culturales destacadas del calendario de la isla, reuniendo a autores de éxito y a lectores de distintas edades en torno a la literatura.