La primavera será calentita en Ibiza y Formentera: se avecina una ola de calor y lluvias de barro

La primavera en Ibiza y Formentera llega con un pronóstico bastante claro: ambiente más templado de lo habitual y, en principio, lluvias dentro de lo normal, según destaca la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Baleares, que este miércoles ha presentado la previsión para la primavera que está a las puertas y un balance del invierno que ya casi acaba. "Lo más probable” es que en el trimestre abril-junio de 2026 se registren temperaturas más altas de las habituales, mientras que las cantidades de precipitación se mantendrán en valores normales si se comparan con el periodo de referencia 1991-2020.

En el apartado térmico, el pronóstico se concreta con una cifra: lo más probable es que la temperatura media del trimestre quede por encima de 19ºC, que es el valor considerado normal para estas fechas. Y, como suele pasar en una estación de transición, no se espera un salto brusco de un día para otro, sino un ascenso “lentamente”, con los valores más altos hacia el final del trimestre. Para la lluvia, el mensaje es de “normalidad” (otra cosa es cómo se reparta). En promedio, entre abril y junio suele llover 84 l/m² en Ibiza y 48 l/m² en Formentera, y las predicciones apuntan a que “lo más probable” es moverse “en torno a esas cantidades”.

La nota también recuerda que la primavera es, precisamente, el momento del año en el que cabe casi de todo: “una estación de transición entre el invierno y el verano”. En la primera parte del trimestre se alternan situaciones anticiclónicas y tiempo estable con el paso de frentes y borrascas que pueden venir acompañados de chubascos intensos, granizo, tormentas, viento y frío; incluso se menciona que “también suele producirse alguna helada débil”. Ya en la segunda parte, el guion tiende a volverse más veraniego: suben las temperaturas y el paso de frentes y borrascas es menos frecuente.

En ese menú primaveral, Aemet añade dos clásicos muy locales: con irrupciones de aire sahariano pueden caer lluvias con barro, y en periodos estables pueden aparecer nieblas de origen marino, sobre todo en zonas costeras. Y ojo al final del trimestre: se apunta que es posible “alguna ola de calor o episodio de altas temperaturas”.

De dónde venimos: el balance del invierno en las Pitiusas

Ese pronóstico para la primavera llega después de un invierno que, en el balance general, dejó titulares potentes. Aemet lo resume así: “Invierno muy cálido, el quinto más cálido”, además de “sin olas de frío” y “sin heladas”. La temperatura media del invierno fue de 12,7ºC, con una anomalía de +1,6ºC, lo que lo sitúa como el quinto más cálido desde 1952. En Sant Joan de Labritja, con 12,1ºC y anomalía de +1,8ºC, fue el más cálido, igualando al invierno 2024-2025 (serie desde 1993).

Además, todos los meses salieron por encima de lo normal: diciembre y enero fueron cálidos (ambos con anomalía de +0,7ºC), y febrero destacó como el más extremo, “extremadamente cálido”, con 13,7ºC de media y anomalía +2,8ºC. En ese febrero se registraron récords de temperatura media, con mención especial para Sant Joan de Labritja (13,2ºC y anomalía de 3,1ºC).

En cuanto a valores concretos, las máximas del invierno superaron los 20ºC y se dieron en febrero: 23,4ºC en Eivissa (día 10), 23 ºC en Sant Joan de Labritja (día 24), 22,3 ºC en Sant Antoni de Portmany (día 25) y 21,6 ºC en el Aeropuerto de Ibiza. En Formentera, la temperatura más alta llegó a 20ºC los días 11 y 17. Las mínimas más bajas se registraron en enero: 0,4ºC en Sant Joan de Labritja y 6ºC en Formentera el día 7. Y el listón de las mínimas más altas del trimestre no bajó de 18,0ºC en Sant Antoni y 17,5ºC en Formentera, ambas el 11 de febrero.

La lluvia, sin embargo, fue otra historia: el invierno fue lluvioso en Ibiza y muy lluvioso en Formentera, con un 18% y un 64% por encima de lo normal, respectivamente. Si lo habitual es que en la estación caigan 176 l/m² en Ibiza y 99 l/m² en Formentera, este invierno se recogieron 207 l/m² y 162 l/m². Eso sí, el reparto fue desigual: diciembre y enero dejaron más agua de lo habitual, mientras que febrero fue claramente seco (en Ibiza 8 l/m², un 81% por debajo; y en Formentera 7 l/m², un 70% menos).

En Ibiza se contabilizaron cuatro días de tormenta (el valor normal) y en el conjunto de Pitiusas hubo cinco días de niebla, cuando suelen ser dos. No cayó nieve: la nota recuerda que lo normal es un día de nieve cada tres años y que desde 2023 no ha nevado en la isla. También se menciona que los días 3 y 4 de marzo se observó polvo en suspensión asociado a la borrasca 'Regina', y que en la primera decena de marzo ha llovido 20 l/m² en Ibiza y 18 l/m² en Formentera, cantidades consideradas normales para esos diez primeros días.

Y, por último, el viento: el invierno fue muy ventoso en Ibiza. En el aeropuerto se registraron 38 días de viento fuerte (16 más de lo normal) y la racha máxima alcanzó 105 km/h del oeste el 12 de febrero, en el seno de la borrasca 'Nils', un récord para un mes de febrero con datos desde 1965.

Con este contexto —invierno cálido, húmedo en balance pero con un febrero seco y con mucho viento—, la primavera se asoma con una previsión que invita a guardar el paraguas… pero no demasiado lejos: temperaturas tirando a altas y precipitaciones en la media, con margen para episodios intensos al principio y algún arreón de calor hacia el final.