instagramlinkedin

La piscina municipal de Sant Joan, en Ibiza, cierra el jueves: estos son los motivos

La instalación estará cerrada provisionalmente hasta que la empresa encargada de su puesta en marcha asegure los niveles óptimos de humedad y dióxido de carbono.

Piscina municipal de Sant Joan

Piscina municipal de Sant Joan / A. S. J.

Redacción Digital

Sant Joan

El Ayuntamiento de Sant Joan ha informado este miércoles por la tarde de que la piscina municipal permanecerá cerrada temporalmente a partir del jueves 12 de marzo. El motivo es la necesidad de revisar y poner en funcionamiento una serie de equipos para garantizar los niveles adecuados de humedad y, en consecuencia, los valores óptimos de dióxido de carbono en las instalaciones deportivas.

Según indican desde el Consistorio, se recomienda no hacer uso de las instalaciones hasta que la empresa encargada de su puesta en marcha lleve a cabo las tareas correspondientes. Por este motivo, la piscina permanecerá cerrada de manera provisional.

Una vez se hayan realizado las actuaciones pertinentes, el Ayuntamiento comunicará de nuevo la reapertura de la instalación.

La piscina municipal de Sant Joan, en Ibiza, cierra el jueves: estos son los motivos

La primavera será calentita en Ibiza y Formentera: se avecina una ola de calor y lluvias de barro

Llega "uno de los cultos cuaresmales más antiguos" de la Semana Santa de Ibiza

Noches de Ibiza pide explicaciones a Sant Josep por las fiestas celebradas durante la última dana

Ibiza, la primera ciudad en Europa en lanzar un servicio "pionero" para facilitar la gestión de cobros domiciliados

Confiesa que alquilaba ilegalmente un piso a turistas en Ibiza y reduce la multa de 275.000 a 33.000 euros al incluirlo en el programa 'Lloguer Segur'

Ibiza registra un aumento del 4% en la búsqueda de vuelos tras el inicio del conflicto en Oriente Medio

