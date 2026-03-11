Instalaciones
La piscina municipal de Sant Joan, en Ibiza, cierra el jueves: estos son los motivos
La instalación estará cerrada provisionalmente hasta que la empresa encargada de su puesta en marcha asegure los niveles óptimos de humedad y dióxido de carbono.
El Ayuntamiento de Sant Joan ha informado este miércoles por la tarde de que la piscina municipal permanecerá cerrada temporalmente a partir del jueves 12 de marzo. El motivo es la necesidad de revisar y poner en funcionamiento una serie de equipos para garantizar los niveles adecuados de humedad y, en consecuencia, los valores óptimos de dióxido de carbono en las instalaciones deportivas.
Según indican desde el Consistorio, se recomienda no hacer uso de las instalaciones hasta que la empresa encargada de su puesta en marcha lleve a cabo las tareas correspondientes. Por este motivo, la piscina permanecerá cerrada de manera provisional.
Una vez se hayan realizado las actuaciones pertinentes, el Ayuntamiento comunicará de nuevo la reapertura de la instalación.
