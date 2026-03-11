La periodista y escritora Anna R. Alós: «Lo que pasa en Ibiza no ocurre en ningún otro lugar del mundo»

El último libro de Anna R. Alós, ‘Lo que nunca conté’, es una «crónica de crónicas» narrada con agilidad y humor que ofrece «una radiografía social de Barcelona» y por la que desfilan una larga lista de personajes célebres, desde el rey Juan Carlos al escritor Camilo José Cela, pasando por la modelo Kate Moss o la Reina del rock and roll, Tina Turner. De ambas habla en el capítulo que dedica a Ibiza, una isla con la que la colaboradora de Prensa Ibérica mantiene un estrecho vínculo, como explica en esta entrevista telefónica concedida desde su casa en los Pirineos.

¿Qué le ha impulsado a escribir ‘Lo que nunca conté’?

Cuando trabajas en un medio de comunicación, hay un número que es innegociable, el número de caracteres. Con esa limitación se te quedan muchas cosas en el teclado, muchas sensaciones, sonrisas, malas caras, enfados...Por eso he escrito este libro. Lo que he hecho es buscar en mi memoria para recuperar aquellos momentos que no pude relatar en toda su amplitud y los que no pude contar.

Cuando habla de momentos que no pudo contar, ¿quiere decir que se los censuraron?

No. En todos los años que llevo en periodismo nunca me han censurado nada, solo dos palabras: en El Mundo, ‘coño’, que dijo Maribel Verdú en una comida; y en Prensa Ibérica, ‘caciquismo’, que sustituyeron por ‘clientelismo’.

Entonces, ¿a qué se refiere con esos episodios que no pudo narrar?

A cosas que no conté en su momento porque me pasaron a mí mientras estaba trabajando. En el libro cuento momentos que mezclo con mi vida, pero siempre al hilo de lo profesional. Por ejemplo, explico que un día que iba a cubrir una crónica con mi Scoopy 50 me pillé con el caballete la falda, una Donna Karan magnífica, y se me quedó en el suelo. Empecé a pedir ayuda porque no podía bajar de la moto y pasaron unas chicas que pensaron que estaba perturbada. Al final me ayudó un chico, fue brutal. También cuento en el libro el accidente que tuve cuando iba a una convocatoria con Ferran Adrià.

Con la larga trayectoria que tiene en el periodismo, me sorprende la memoria que tiene para recordar ciertos detalles...

He hecho un ejercicio de memoria brutal porque me he tenido que remontar en algunos casos 40 años atrás.

Portada de 'Lo que nunca conté'. / Amazon

El libro se centra, sobre todo, en el periodo que va de 1992 hasta la actualidad, pero llega a remontarse a la década de los 70...

Sí, no podía dejar de hablar de cuando cambió todo, de la Transición. En 1975, cuando murió Franco, estaba en primero en la facultad de Ciencias de la Información. Yo era comunista y mi padre me tuvo que rescatar de un furgón policial por ese motivo. Aquel año fue brutal porque hubo un aprobado general en las universidades derivado de la huelga general de los PNN, los profesores no numerarios. Aquella movilización la lideraban Alfredo Pérez Rubalcaba y Javier Solana y, en Cataluña, Margarita Arboix. Nos pasamos el año en el césped intentando arreglar el mundo.

Un aspecto interesante de ‘Lo que nunca conté’ es que permite ver la evolución de Barcelona en las últimas décadas...

Sí. Barcelona era una ciudad viva, canalla y gamberra, sobre todo antes y durante el 92. Los Juegos Olímpicos no fueron más que un pretexto para arreglar la parte baja de la ciudad, todo lo que es el frente marítimo. En aquellos tiempos era una ciudad que vibraba, pero fueron pasando los años, llegó la fiebre independentista y ahí Barcelona entró en barrena, a nivel social. Con los Comuns ya entró en coma inducido. ¿Qué le pasa a Barcelona, qué le pasa a la gente, que no sale? Siempre fue una ciudad increíble y me encanta haberla vivido. No quiero decir con esto que cualquier tiempo pasado fue mejor porque no es verdad, siempre es mejor estar en el ahora, pero antes la noche era eterna. Lo peor y lo mejor de cada casa se mezclaba sin problemas. Era una ciudad ecléctica ¿Qué ha pasado ahora? No lo sé, en realidad tiene que ver con el tema político.

«Creo que nos está matando el buenismo, no solo en Barcelona, en España en general»

¿Hay mucha política en este libro?

Sí, hablo mucho de políticos porque he tenido mucha relación con ellos, porque cada vez que había elecciones, Álex Sàlmon (director de El Mundo en Cataluña durante 18 años) me mandaba hacer una pieza con cada candidato. Un día me centraba en sus gestos; otro, en su indumentaria o en su infancia.

Califica ‘Lo que nunca conté’ como una crónica de crónicas, que acompaña con tres dobles páginas de fotografías. ¿Con qué otros términos la definiría?

Diría que es una radiografía social de Barcelona. Por ejemplo, en los primeros capítulos, radiografío un evento y cuento detalles como el hecho de que no se sirvan ni queso ni salmón para evitar que la gente huela fatal al dar dos besos. Tiene mucho humor el libro, porque me parece fundamental. Puedo vivir sin hombres, pero no sin sentido del humor, sin queso, sin amigas y sin perro.

Este libro se nutre del material recopilado en sus más dos décadas dedicadas a la crónica social, un género con muchos lectores, pero que algunos consideran banal. ¿Qué tiene que decir a todas esas personas que le restan valor?

De entrada, les diría que revisen sus valores. No hay nada más completo que una crónica social, con ella lo ves todo, es la radiografía de una ciudad, en el plano socioeconómico y en el cultural. Incluso un tema como la moda, que para mucha gente supone una frivolidad, dice mucho de la sociedad de ese lugar. Por ejemplo, a diferencia de Madrid, en Barcelona la gente es más monocolor y más austera. Cataluña es una comunidad muy de grises, marrones y negros, eso no quiere decir que sea una sociedad aburrida pero es que al catalán no le gusta mucho sobresalir, prefiere pasar desapercibido. También está aquello de que el vecino está chillando, pero no te metes porque no es asunto tuyo, eso es muy catalán. Luego también piensa que Barcelona se ha convertido en una de las ciudades europeas con más inmigración ilegal. Creo que nos está matando el buenismo, no solo en Barcelona, en España en general. Creo que estamos arreglando males endémicos, cuando hay países que se relajan porque ya lo solucionamos nosotros.

Asegura que las buenas crónicas se hacen en la puerta de los eventos, más que en el ‘photocall’ o dentro. ¿Es allí dónde se saca más chicha informativa?

Sí, dentro está el postureo, pero yo soy de puerta, porque la realidad está allí, los ves llegar, cuando se suenan, cuando sonríen, cuando lloran, cuando ponen cara de fastidio o de alegría...

La diseñadora Purificación Gacía y Anna R. Alós. / Archivo personal de Anna R. Alós

De todos los personajes célebres que desfilan por las páginas de ‘Lo que nunca conté’, ¿cuáles diría que la han impactado más, para bien o para mal?

Para bien, yo creo que Camilo José Cela, porque fui con mucho miedo a su casa a entrevistarle y con tres carajillos encima y al final estuvimos hablando casi dos horas. También a prendí mucho de literatura con las escritoras Carme Riera y Ana María Matute. A nivel más frívolo, me impactó mucho la modelo y actriz Marisa Berenson, de la que siempre me ha gustado su estilo. Es tan perfecta, pero en el libro cuento que tiene juanetes. En cuanto a personajes que me han impactado para mal, tengo que decir que nunca me he encontrado con un famoso antipático, a excepción de Kate Moss, fue en Ibiza. Hay dos personas que adoro como artistas, pero que como entrevistados no me dieron nada: Serrat y Aute.

Se centra en Barcelona, pero dedica un capítulo a Ibiza, que también le ha dado mucho juego...

Me ha dado muchísimo juego y muchísima vida. Piensa que durante cerca de quince años consecutivos, seis meses los pasaba en la isla. Para mí Ibiza es mi casa.

«Prefiero la Barcelona de los 90, que era más ‘heavy’; ahora es una ciudad que vive a dieta social»

Cuénteme la anécdota más disparatada que ha vivido en la isla.

Lo que pasa en Ibiza no pasa en ningún otro lugar del mundo. Me ha ocurrido de todo, desde desayunar con Tina Turner, que no consta en ningún sitio que haya estado en la isla, a tropezar con Nina Hagen en Las Dalias, porque estaba en el suelo. Imagínate sentarte en un bar y girarte y encontrarte a Goldie Hawn, que fue simpatíquisima. Luego le sacudí el polvo blanco de los hombros a Paulina Rubio, diciéndole que debía ser de la ensaimada y una noche me fui de juerga con Tommy Lee y otro día, de copas con Elisabetta Gregoraci, la exmujer de Flavio Briatore.

Aunque ya me ha dado alguna pista antes, desde el punto de vista de cronista social, ¿qué le parece más interesante la Barcelona y la Ibiza de 2026 o las de principios de los 90?

Prefiero la Barcelona de los 90 porque era mucho más canalla, más heavy. La de ahora es muy light, es una ciudad que vive a dieta social. En el caso de Ibiza, creo que era más interesante y más relajada la de los 90. Antes había más cercanía, la gente se mezclaba, ahora hay más capas sociales. Mick Jagger se sentó a mi mesa a tomar café, esto ahora no pasa. La Ibiza de ahora me parece más impostada. Piensa que Ibiza fue capaz de hacerle crear al mundo entero que tenía una princesa, Smilja Mihailovic, cuando era la mujer de un fontanero y la amante de un rey. Eso tiene mucho valor, pero la impostura real llegó después con esa gente rica que pensó que podría comprar la isla. Yo ahora rehúyo las Pitiusas en agosto. En la Ibiza de pleno verano manda, por mayoría, la ostentación, que siempre es vulgar. Pero hay una Ibiza a la que la vulgaridad no alcanza, solo hay que saber dónde está.