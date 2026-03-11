Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las obras en el cruce de los Cazadores obligan a reorganizar el tráfico en Ibiza desde este lunes

La modificación afectará sobre todo a los vehículos que circulan desde Santa Eulària hacia Ibiza y a los que van de Ibiza a Sant Joan

Imagen de archivo de las obras de deforestación en la rotonda del cruce de los Cazadores.

Imagen de archivo de las obras de deforestación en la rotonda del cruce de los Cazadores. / J.A. Riera

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El Consell de Ibiza pondrá en marcha a partir del lunes 16 de marzo un nuevo dispositivo de desvíos de tráfico en el cruce de los Cazadores, dentro de la fase 1 de las obras que se están ejecutando en este punto de la red viaria insular.

Según ha informado el Departamento de Infraestructuras Viarias, la principal afección recaerá sobre la circulación procedente de Santa Eulària en dirección a Ibiza. Los vehículos deberán desviarse a la altura de la actual intersección en T del cruce de los Cazadores, continuar por la rotonda existente y utilizar después el carril de incorporación a la EI-300 en sentido Ibiza.

Las obras en el cruce de los Cazadores obligan a reorganizar el tráfico en Ibiza.

Las obras en el cruce de los Cazadores obligan a reorganizar el tráfico en Ibiza. / Consell de Ibiza

Además, se mantendrá abierto el carril de la EI-300 en dirección Ibiza-Santa Eulària, aunque durante esta fase quedará prohibido girar a la izquierda en la actual intersección en T del cruce. Esta restricción obligará a los vehículos que circulen de Ibiza hacia Sant Joan a desviarse por el cruce de Can Clavos, en dirección a la EI-400, correspondiente a la carretera de Sant Miquel.

Los cambios también afectarán a los conductores que se desplacen desde Sant Joan, Sant Rafel y Santa Gertrudis hacia Santa Eulària, ya que sus itinerarios se redirigirán igualmente hacia la rotonda de Can Clavos para reincorporarse posteriormente a la EI-300 y continuar el trayecto.

Desde el Consell han pedido a los conductores que extremen la precaución, respeten la señalización provisional instalada en la zona y sigan en todo momento las indicaciones del personal de obra.

