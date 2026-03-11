Ocio
Noches de Ibiza pide explicaciones a Sant Josep por las fiestas celebradas durante la última dana
La asociación quiere saber si la Policía Local denunció a las discotecas por incumplimiento de horarios, exceso de aforo u otras infracciones durante las macrofiestas en Platja d’en Bossa
Redacción
La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) ha solicitado al Ayuntamiento de Sant Josep información pública sobre si se impusieron sanciones a discotecas del municipio por la celebración de fiestas de cierre en plena dana, el pasado 12 de octubre.
Según explica la entidad en un comunicado, la petición busca conocer si la Policía Local formuló denuncias por incumplimiento de horarios, aforos u otras infracciones durante la organización de eventos multitudinarios al aire libre en una jornada marcada por lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en zonas como Platja d’en Bossa.
Miles de turistas acudieron a macrofiestas en esta zona y se vieron sorprendidos por fuertes precipitaciones que dejaron calles anegadas. En vídeos difundidos en redes sociales, añade la asociación, se observa cómo trabajadores de los locales tuvieron que desarrollar su actividad en condiciones meteorológicas adversas.
Revisión de protocolos
Estas celebraciones se produjeron pese a que las autoridades habían pedido evitar desplazamientos y actividades en el exterior. La situación obligó incluso a intervenir a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por las inundaciones y el colapso de la carretera del aeropuerto. La asociación recuerda que el alcalde de Sant Josep se dirigió a los responsables de los establecimientos para “aconsejarles encarecidamente” que cancelaran los eventos programados.
En el escrito registrado ante el Consistorio, la asociación también pide confirmar si los locales contaban con pólizas de responsabilidad civil, planes de autoprotección y estudios de movilidad, así como si disponían de los informes preceptivos en caso de estar situados en zonas inundables.
La entidad también reclama que el ayuntamiento verifique aforos y niveles de ruido en eventos al aire libre y que se realicen sonometrías “fiables y contrastadas” durante la temporada 2026. Por último, Noches de Ibiza ha pedido a las administraciones públicas que revisen los protocolos ante fenómenos meteorológicos adversos para evitar la celebración de macroeventos en Ibiza durante episodios de alerta climática.
