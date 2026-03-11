Miércoles de inestabilidad en Ibiza y Formentera: ¿hasta cuándo seguirá lloviendo?

La lluvia marcará este miércoles en Ibiza y Formentera, aunque el tiempo tenderá a estabilizarse el jueves y dejará un viernes mucho más soleado en las Pitiusas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada de este miércoles estará dominada por cielos muy nubosos y las precipitaciones, un escenario que también vendrá acompañado de bancos de niebla durante la mañana y por la tarde.

En Ibiza, la probabilidad de lluvia alcanza el 65% entre las 6 y las 12 horas y sube hasta el 75% entre las 12 y las 18 horas, mientras que en Formentera se sitúa en el 55% durante la mañana y en el 65% a lo largo del día. Ya de cara a la noche, el riesgo de precipitaciones será inexistente en ambas islas, lo que apunta a una mejoría progresiva al final de la jornada.

La Aemet prevé además temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. En Ibiza, los termómetros se moverán este miércoles entre los 10ºC y los 17ºC, mientras que en Formentera oscilarán entre los 12ºC y los 16ºC. El viento soplará flojo, en una jornada marcada sobre todo por la nubosidad, la humedad y la sensación de tiempo desapacible.

Para el jueves, la previsión descarta lluvias, aunque todavía podrán registrarse brumas o nieblas a primeras horas. En Ibiza se esperan intervalos nubosos durante la mañana y el mediodía, con temperaturas entre los 8ºC y los 17ºC, mientras que en Formentera los valores estarán entre los 11ºC y los 16ºC.

El cambio más claro llegará el viernes, cuando el sol ganará protagonismo en las Pitiusas: la previsión apunta a cielos despejados o poco nubosos y sin precipitaciones. En Ibiza, las temperaturas se moverán entre los 11ºC y los 17ºC, y en Formentera, entre los 13ºC y los 16ºC, en una jornada ya mucho más estable y plenamente primaveral.