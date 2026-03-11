El álbum
Mares de plástico
Un gran plástico azul, probablemente arrastrado por el oleaje, yace en la orilla de Platja d’en Bossa, una pequeña muestra del grave problema de la contaminación por plásticos en el Mediterráneo, donde cada año se vierten toneladas de estos residuos que, con el tiempo, se fragmentan y acaban en la cadena alimentaria.
