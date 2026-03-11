Lluís Oliva, presidente de Coaib en Ibiza: "Es económicamente inviable construir vivienda protegida al 100%"

Construir viviendas de precio limitado (VPL) o viviendas de protección oficial (VPO) en Ibiza y Formentera no es rentable para las promotoras, mientras que la construcción de plurifamiliares supone un verdadero beneficio. Esta afirmación, lejos de ser una novedad, urge a crear incentivos para que algo cambie, en las Baleares en general y en las Pitiusas en particular.

"Si se pretende hacer una promoción de vivienda protegida al 100% [ya sea VPL o VPO], no sale. Es económicamente inviable desarrollarlo. Empieza a ser viable si dedicas un 25% de superficie construida a vivienda de precio libre, que puedes vender a un precio muy superior", explica el presidente del Colegio de Arquitectos en Ibiza y Formentera (Coaib), Lluís Oliva, durante la presentación de los datos de evolución de la edificación en Baleares en 2025.

"Es una pena porque se han promovido tres o cuatro planes distintos, incluso se intentaron convertir locales en viviendas... Se han hecho muchos intentos para promover de forma privada la construcción de viviendas protegidas, ya sea en una modalidad u otra, pero los números a los promotores no les salen", añade José Manuel Revelles, secretario de la demarcación pitiusa del Coaib.

La rentabilidad de construir viviendas a precio libre

"Si una persona está arriesgando su capital de cara a cuatro o cinco años y el retorno no llega al 1% o ni siquiera lo tiene o depende de lo que se alarguen los plazos... Es muy difícil que algún promotor privado intente meterse en una operación de este tipo", insiste Revelles.

En comparación, apuntan los beneficios que se pueden generar construyendo plurifamiliares: "Si no recuerdo mal, los últimos datos de los municipios más caros de España creo que planteaban en torno a 6.600 euros de precio medio de venta por metro cuadrado. Si hablamos de un precio de construcción de unos tres mil euros [el metro cuadrado], con unas calidades superiores, te acercas más a duplicar la inversión, en comparación con una vivienda de precio limitado o una venta más modesta", indica Oliva.

Incentivos para las promotoras

De este modo, "los planes estratégicos no están teniendo el resultado que se esperaba", afirman los profesionales. Señalan al encarecimiento de los precios de la construcción por la falta de mano de obra; los materiales que también son más caros debido a la doble insularidad; la escasez de territorio, que incrementa costes; las tasas y los tiempos de la propia Administración... "No ayudan los tiempos de desarrollo de la licencia, no hay ningún tipo de incentivo para añadir VPL, rebajas fiscales, exenciones de IVA...", enumera Oliva.

Mientras, "lo que sale rentable es la vivienda plurifamiliar libre, que se vende al precio que de la gana y a un cliente que tiene un poder adquisitivo mayor y la va a poder comprar". En este sentido, el presidente de Coaib insiste en que en los últimos años, "el plurifamiliar que se hace acaba siendo siempre o casi siempre de lujo porque se puede vender más caro".