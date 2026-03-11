Llama la atención: El lío que se ha montado con el legado de Villa Otilia

El lío que se ha montado con la pérdida del legado en Sant Josep del exalcalde José Tur Coques, nada menos que una propiedad de más de 70.000 metros cuadrados con una vivienda a reformar que debía, como condición de la cesión, albergar una residencia para personas mayores. Tras publicar la noticia Diario de Ibiza, PSOE y PP se han enzarzado en un cruce de acusaciones. Los socialistas dicen que se trata de una «operación para favorecer intereses privados» mientras el Ayuntamiento, del PP, les acusa de «generar polémica sobre una cuestión que conocen perfectamente. El Consistorio recuerda los informes técnicos que descartaban la viabilidad de ubicar una instalación de estas características en el terreno legado.

Llama la atención

La autorización judicial que pone fin a años de preocupación a los vecinos de una vivienda situada en Sant Antoni en la que su propietaria, debido a que padece el síndrome de Diógenes, había acumulado ingentes cantidades de basura de todo tipo. También en varias zonas comunes. Tal es la cantidad que esta mujer ha almacenado que desde el Ayuntamiento calculan que para retirarlo todo tardarán aproximadamente un mes.