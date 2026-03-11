Jaulas oxidadas y filtraciones: Act 4 Animals alerta del deterioro del Centro de Protección Animal Sa Coma y pide una intervención inmediata

La asociación Act 4 Animals denuncia el estado de deterioro del Centro de Protección Animal (CPA) Sa Coma, en Ibiza, y reclama al Ayuntamiento de Ibiza una actuación "urgente" para reparar unas instalaciones que, según asegura, "presentan deficiencias que afectan tanto a la seguridad del recinto como al bienestar de los animales".

En un comunicado, la entidad sostiene que el centro arrastra desde hace al menos dos años problemas de mantenimiento que no se han resuelto, pese a las advertencias trasladadas al área municipal de Bienestar Animal. La asociación afirma que la situación se ha agravado tras los últimos temporales, que han dejado aún más en evidencia el mal estado de varias estructuras, denuncia.

Entre las principales incidencias, Act 4 Animals señala el avanzado deterioro de las jaulas, con presencia de óxido en distintos habitáculos, así como desperfectos en las cubiertas. Según expone, durante las últimas tormentas parte de los techos de la terraza de los gatos llegaron a desprenderse, lo que obligó a colaboradores del centro a asegurar paneles con bridas de plástico para evitar fugas o accidentes.

La asociación también denuncia filtraciones en la zona canina y asegura que, cada vez que llueve, el agua entra directamente en algunas jaulas, lo que complica las tareas de limpieza e higiene en el recinto. A su juicio, estas carencias evidencian la falta de inversiones en las áreas en las que permanecen los animales.

Act 4 Animals critica además que las actuaciones realizadas hasta ahora se hayan centrado en espacios más visibles, como la fachada o las oficinas, mientras que las zonas operativas del centro continúan, según aseguran los animalistas, en mal estado. La entidad considera que con una inversión reducida podrían llevarse a cabo reparaciones básicas para sanear las jaulas y asegurar las cubiertas.

Exigen intervención inmediata

En su escrito, la asociación vuelve a poner el foco sobre la situación administrativa del CPA Sa Coma y denuncia que el centro carece de licencia de actividad. Además, reclaman al Ayuntamiento de Ibiza que atienda las alegaciones presupuestarias presentadas por la ciudadanía y ejecute una intervención inmediata para eliminar el óxido, reforzar las techumbres y garantizar unas condiciones dignas de funcionamiento.

La entidad insiste en que la actuación no puede seguir aplazándose y reclama medidas urgentes para preservar tanto la seguridad de las instalaciones como el bienestar de los animales alojados en el centro.