El influencer Lucas Lavall "derriba" la Catedral de Ibiza en un vídeo viral: “Ladrillo hueco y discoteca nueva”

El creador de contenido argentino Lucas Lavall ha vuelto a hacer de las suyas. En su último vídeo, grabado en Ibiza, el influencer recorre uno de los edificios más emblemáticos del casco histórico para hacer una de sus parodias de "presupuestos de obra".

La víctima de su humor esta vez es la Catedral de Santa María de las Nieves, situada en el punto más alto de Dalt Vila. En el vídeo, Lavall analiza el edificio como si fuera un maestro de obra y concluye, entre risas, que la solución es radical: "Esto está hecho un desastre, hay que tirarlo abajo y volverlo a hacer".

Un presupuesto surrealista que ha hecho reír a miles

Fiel a su estilo, el influencer propone una reforma completamente absurda para el monumento histórico. Según su "proyecto", la nueva catedral se construiría con ladrillo hueco y hierro del 8, y tendría un techo a dos aguas con chapa. “Lo único que podemos aprovechar es el reloj. Ahí hacemos la cabina del dj y ya tenemos discoteca nueva para toda Ibiza”, bromea en el vídeo.

Una catedral convertida en discoteca

El humorista remata la parodia con un presupuesto todavía más disparatado. Según explica en el vídeo, la obra costaría 94 millones de guaraníes, además de una mesa VIP en Ushuaïa Ibiza y un cajón de cervezas.

El detalle que hace aún más cómica la escena es que todo el relato lo hace imitando acento paraguayo, una de las marcas habituales de su personaje en redes sociales.

El formato de humor que lo ha hecho viral

Este tipo de vídeos forma parte del formato que ha popularizado Lucas Lavall en sus redes: visitar ciudades del mundo y analizar monumentos famosos como si fueran obras mal hechas que necesitan una reforma urgente. El creador contó en el pódcast de Ibiza 'Él Ático' que comenzó hace seis meses a hacer este tipo de contenido.