Sucesos

Un incendio destroza un camión en el puerto de Ibiza

El vehículo transportaba mercancías no peligrosas y sólo se han registrado daños materiales

DI

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

La cabeza tractora de un camión de transporte de mercancías se ha incendiado este miércoles por la mañana en el puerto de Ibiza, según confirman desde la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). El siniestro, que se produjo en la zona sur de la zona de preembarque de camiones de es Botafoc, obligó a detener las operaciones durante alrededor de media hora.

Según ha podido confimar este diario, el camión, de la empresa GrupaMar, debía embarcar con destino a Valencia, cuando a las 9.14 se iniciaron las llamas. Dos dotaciones del Parque Insular de Bomberos con aproximadamente diez efectivos acudieron al lugar y lograron controlar el incendio a las 9.40 horas, cuando se ha reanudado la operativa portuaria.

Así quedó el camión incendiado en el puerto de Ibiza.

Así quedó el camión incendiado en el puerto de Ibiza. / APB

El camión, que en ese momento se encontraba vacío, transportaba mercancías no peligrosas y solo ha habido daños materiales.

La Guardia Civil debe ahora investigar las circunstancias del suceso para intentar averiguar cómo y por qué se produjo.

