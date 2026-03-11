Sucesos
Un incendio destroza un camión en el puerto de Ibiza
El vehículo transportaba mercancías no peligrosas y sólo se han registrado daños materiales
La cabeza tractora de un camión de transporte de mercancías se ha incendiado este miércoles por la mañana en el puerto de Ibiza, según confirman desde la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). El siniestro, que se produjo en la zona sur de la zona de preembarque de camiones de es Botafoc, obligó a detener las operaciones durante alrededor de media hora.
Según ha podido confimar este diario, el camión, de la empresa GrupaMar, debía embarcar con destino a Valencia, cuando a las 9.14 se iniciaron las llamas. Dos dotaciones del Parque Insular de Bomberos con aproximadamente diez efectivos acudieron al lugar y lograron controlar el incendio a las 9.40 horas, cuando se ha reanudado la operativa portuaria.
El camión, que en ese momento se encontraba vacío, transportaba mercancías no peligrosas y solo ha habido daños materiales.
La Guardia Civil debe ahora investigar las circunstancias del suceso para intentar averiguar cómo y por qué se produjo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
- ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
- Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar