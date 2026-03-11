Vistas alucinantes y entorno histórico: lo que más sorprende a los primeros huéspedes del Parador de Ibiza

Entre murallas centenarias, patios silenciosos y vistas abiertas al Mediterráneo, los primeros huéspedes que han llegado al Parador de Ibiza coinciden en algo: la sorpresa constante al descubrir cada rincón del establecimiento. La emoción, las vistas y la sensación de estar en un enclave único marcan las primeras horas de quienes han comenzado a disfrutar de la experiencia, el primer día de apertura.

"Vamos viendo cosas y todo nos va sorprendiendo", cuentan Anna Lara y Joaquín Ortiz, una pareja de Sabadell que se ha convertido en una de las primeras en alojarse en el hotel habilitado en el castillo de Dalt Vila. Su visita tiene un significado especial: llevaban años esperando este momento. "Sabíamos que aquí había obras desde hace mucho tiempo y siempre pensábamos cuándo abriría". "Llevábamos casi veinte años esperando que inauguraran este Parador", reconocen.

Un entorno que marca la diferencia

Para ellos, esta no es la primera vez en Ibiza, ya que se trata de su tercera visita. Sin embargo, esta estancia tenía como objetivo principal conocer el nuevo hotel. "Somos fans de Paradores y siempre que viajamos intentamos alojarnos en uno". Según destacan, la diferencia con respecto a un hotel convencional se percibe en varios detalles. "Lo que distingue a Paradores es el entorno, los enclaves donde están ubicados son únicos" . Y califican el recibimiento del equipo, la atención y la limpieza como "de cinco estrellas". Las primeras impresiones han sido más que positivas. "Nos ha encantado", aseguran mientras continúan recorriendo los diferentes espacios del edificio.

Sergio G. Cañizares

Un regreso a Ibiza lleno de ilusión

A pocos metros, Rosa y Antonio, un matrimonio procedente de Valencia, viven la experiencia con una emoción similar. Para ellos, Ibiza es un destino al que regresan cada año: "Desde 2004 visito la isla todos los años", explica Rosa y agrega que siempre que puede, vuelve "Me encanta Ibiza: los paisajes, los lugares para comer, la gente".

Por otro lado, comenta que la apertura del hotel era algo que seguía desde hacía tiempo. "Hace unos quince años veía las obras cuando pasaba por aquí y pensaba: 'esto va a ser una maravilla'", cuenta ilusionada. Asimismo, cuando finalmente supo que el establecimiento abría sus puertas, no dudó en reservar. "Como somos miembros de Paradores, hice la reserva inmediatamente para venir hoy" y la sorpresa fue doble cuando descubrieron que serían algunos de los primeros huéspedes. "No lo sabíamos, fue una sorpresa total", explica.

Visitantes del bar del Parador de Ibiza / Sergio G. Cañizares

Entre las primeras impresiones de su estancia, una imagen que Rosa recuerda con especial intensidad: "Lo que más me ha impresionado ha sido la vista desde el baño". Y menciona que "el corazón le dio un vuelco" al ver Formentera desde ese ventanal tan grande. Además del paisaje, también destaca el trabajo arquitectónico realizado en el edificio. "Me encanta cómo han construido todo el patio y cómo han mantenido la estructura histórica del castillo", aclara. Aunque todavía no han recorrido todas las instalaciones, el personal del hotel ya les ha ofrecido realizar un tour explicativo para conocer cada espacio del lugar.

Historia y tranquilidad en lo alto de la ciudad

Antonio también resalta la sensación que transmite el entorno cuando se pasea por él: "Lo que han conseguido aquí es una mezcla perfecta entre lo moderno y toda la historia del lugar", explica. "Aquí han pasado fenicios, romanos y árabes, y al mismo tiempo hay una paz extraordinaria cuando caminas por estas murallas", en referencia a la caminata que ha realizado por el costado del hotel, junto a la piscina. Para la pareja, esa combinación de patrimonio histórico, paisaje y calma convierte la experiencia en "algo difícil de igualar".

Primeros clientes en el Parador de Ibiza / Sergio G. Cañizares

Por otro lado, cuando se les pregunta en qué posición situarían este hotel en el ranking de la red de Paradores, responden con rapidez: "En el número uno". Rosa y añade que no cree que haya alguno capaz de superarlo: "Ibiza tiene unos paisajes alucinantes". Durante su estancia, tienen claro cómo quieren disfrutar la isla con tranquilidad. "Queremos comer bien, relajarnos y aprovechar las instalaciones durante los dos días que estaremos aquí", comenta Antonio.

Una cafetería abierta también a visitantes

Mientras los primeros huéspedes exploran el hotel, la cafetería del establecimiento también comienza a recibir clientes que se acercan simplemente a disfrutar del entorno. Durante la mañana de este martes, el ambiente era tranquilo: tres mesas ocupadas y seis personas desayunan mientras observaban el paisaje. Entre ellos se encuentra Javier, de Lleida, que llegó al lugar mientras paseaba por el castillo. "Estaba recorriendo la zona y decidí acercarme a tomar algo", cuenta y agrega, contento, un "claro que volvería". Al igual que los huéspedes, coincide en que lo más le ha gustado ha sido la arquitectura del edificio. Por otra parte, al ser consultado por los precios del bar, Javier considera que están en línea con la isla y no ha notado gran diferencia con respecto a otros hoteles similares.

Por último, como detalle interesante, este bar ofrece galletas para acopañar el café que se elaboran de forma artesanal por las monjas del cercano Convento de San Cristòfol (ses monjes tancades), un pequeño gesto que añade tradición y sabor local a la experiencia.

Expectativas positivas para la temporada

Desde el Parador de Ibiza aseguran que las expectativas para la temporada son positivas. Según explica Alba Zafra, responsable de prensa del establecimiento, fechas señaladas como Semana Santa o la feria medieval de Dalt Vila ya están registrando una elevada demanda. Desde la cadena confían en que el nuevo Parador contribuya a mostrar otra forma de descubrir la isla, más vinculada al patrimonio, la cultura y la gastronomía, y que ayude a reforzar la desestacionalización del turismo en Ibiza.