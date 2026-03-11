Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Terrorismo

Ibiza recuerda las víctimas del 11M

Los atentados terroristas ocurridos el 11 de marzo de 2004 se cobraron 193 víctimas y dejaron cerca de 2.000 heridos

Minuto de silencio

Minuto de silencio / t

Alejandra Larrazábal

ibiza

Las principales instituciones de Ibiza han guardado un minuto de silencio esta mañana a las 12 horas en conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. El acto se ha realizado a las puertas del Consell Insular d'Eivissa y también se han sumado a este acto, los ayuntamientos de Sant Joan y Sant Josep, donde también se han sumado los trabajadores de las dependencias municipales de Sant Jordi.

Minuto de silencio en las oficinas municipales de Sant Jordi

Minuto de silencio en las oficinas municipales de Sant Jordi / Ayuntamiento de Sant Josep

Con este gesto, el Consistorio quiere mostrar su recuerdo, respeto y solidaridad con todas las víctimas del terrorismo y sus familias, así como expresar su rechazo y condena ante cualquier acto de violencia y barbarie.

Esta convocatoria responde a la invitación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), coincidiendo con una fecha especialmente significativa para el recuerdo de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004.

Minuto de silencio en las oficinas municipales de Sant Joan

Minuto de silencio en las oficinas municipales de Sant Joan / Ayuntamiento de San Joan

