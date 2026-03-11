Terrorismo
Ibiza recuerda las víctimas del 11M
Los atentados terroristas ocurridos el 11 de marzo de 2004 se cobraron 193 víctimas y dejaron cerca de 2.000 heridos
Las principales instituciones de Ibiza han guardado un minuto de silencio esta mañana a las 12 horas en conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. El acto se ha realizado a las puertas del Consell Insular d'Eivissa y también se han sumado a este acto, los ayuntamientos de Sant Joan y Sant Josep, donde también se han sumado los trabajadores de las dependencias municipales de Sant Jordi.
Con este gesto, el Consistorio quiere mostrar su recuerdo, respeto y solidaridad con todas las víctimas del terrorismo y sus familias, así como expresar su rechazo y condena ante cualquier acto de violencia y barbarie.
Esta convocatoria responde a la invitación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), coincidiendo con una fecha especialmente significativa para el recuerdo de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004.
