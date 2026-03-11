Ibiza reclama al Gobierno central refuerzos ante el aumento de la llegada de menores migrantes

El Consell de Ibiza ha reclamado al Ministerio del Interior un refuerzo de las medidas para frenar la ruta migratoria consolidada entre Argelia y Baleares ante el impacto que, según la institución insular, está teniendo en los servicios públicos de la isla, especialmente en el sistema de protección de menores.

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que advierte de que la evolución de esta ruta en los últimos años ha provocado un aumento “exponencial e insostenible” de la llegada de embarcaciones a las costas de Ibiza, con una presión creciente sobre los recursos asistenciales de la administración insular.

En el escrito, Marí sostiene que la situación, lejos de estabilizarse, “ha continuado agravándose”, hasta tensionar de forma notable la capacidad asistencial del Consell, sobre todo en el ámbito de la atención a menores.

El presidente del Consell señala que la institución ha pasado de contar con 22 trabajadores dedicados a la atención residencial de menores al inicio de la crisis migratoria a disponer actualmente de 156 profesionales. También expone que, si en 2019 existían solo dos centros de acogida residencial, en estos momentos funcionan once dispositivos destinados a atender la llegada de menores a la isla.

A este incremento de medios humanos y organizativos se suma, según detalla el Consell, un fuerte aumento del presupuesto. El servicio de menores gestionaba en 2018 una partida de 2,5 millones de euros, mientras que en 2025 esa cifra se elevó hasta los 12,3 millones.

Pese a este esfuerzo, Marí considera que la situación sigue siendo “extremadamente compleja y cada vez más difícil de sostener”, al entender que no se trata únicamente de una cuestión económica, sino también de garantizar la correcta prestación de los servicios públicos, la adecuada atención a los menores y la cohesión social del territorio.

La carta también alude a los problemas derivados de la saturación del sistema, que recientemente provocó un incidente en uno de los centros de acogida y que, según el presidente, evidencia la dificultad para estabilizar plantillas y encontrar profesionales para atender un servicio que considera desbordado.

En su escrito, el presidente del Consell advierte además de que el sistema de protección de menores está siendo utilizado para gestionar un fenómeno migratorio que ya tiene carácter estructural y que, a su juicio, excede las competencias insulares.

Por ello, reclama al Ministerio del Interior que impulse medidas para eliminar la denominada ruta balear, al tiempo que promueva acuerdos de cooperación con Argelia que permitan prevenir la salida de embarcaciones desde sus costas y avanzar en instrumentos bilaterales que faciliten el retorno de los menores inmigrantes a sus entornos familiares.

Marí concluye su carta reclamando una respuesta “firme y coordinada” por parte del Gobierno central ante una situación que, según sostiene, requiere una actuación decidida del Estado.