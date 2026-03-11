Ibiza, la primera ciudad en Europa en lanzar un servicio "pionero" para facilitar la gestión de cobros domiciliados

El Ayuntamiento de Ibiza es la primera administración pública de Europa en implementar un nuevo sistema "revolucionario" de recobro que permite a los usuarios gestionar cobros domiciliados con "facilidad y sin necesidad de desplazamientos", según Caixabank. El banco explica que, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza y en alineación con las directrices de la normativa europea, ha puesto en marcha "el innovador servicio digital 'Request To Pay' que permite a los residentes de Ibiza gestionar de forma sencilla y segura sus cobros domiciliados, sin necesidad de desplazamientos ni llamadas telefónicas, evita posibles recargos derivados de retrasos lo que mejora la experiencia de los usuarios y refuerza la accesibilidad de los trámites administrativos".

El nuevo sistema "pone de manifiesto el compromiso de ambas instituciones en la adopción de tecnologías que mejoran la vida de las personas alineándose con las mejores prácticas de sostenibilidad digital promovidas a nivel europeo". Además, "facilita a las empresas y entidades el cobro de recibos domiciliados que son impagados y devueltos al emisor", aclara Caixabank: "Cuando el sistema de la empresa o entidad recibe la devolución de un recibo o tributo, el servicio 'Request To Pay' de CaixaBank genera automáticamente el envío de una 'solicitud de pago' al contribuyente o deudor. Este la recibe directamente en su banca digital, con todas las garantías de seguridad, y puede decidir cuándo realizar el pago, dentro del plazo de aceptación marcado en la solicitud, y también la cuenta a la cual cargar el importe".

"Como una transferencia inmediata"

"Siempre que sea posible, el sistema lo gestiona como una transferencia inmediata, que llega a la cuenta de la empresa destinataria del pago en un máximo de 10 segundos", mantiene el banco, que añade que el Consistorio "implementó este servicio en julio de 2025, como prueba piloto durante la campaña de recaudación de tributos. Desde entonces, el sistema ha permitido alcanzar un 44% de éxito en el recobro automatizado de recibos domiciliados devueltos, con el beneficio tanto para la ciudadanía al reducir desplazamientos y otros costes, como para propia administración".

Según la primera teniente de alcalde y concejaladel area de Gestión y Recursos del Ayuntamiento de Ibiza, Gema Marí, "este sistema busca ofrecer facilidades reales a los contribuyentes, reducir cargas administrativas y mejorar la relación entre la administración y los ciudadanos evitando desplazamientos y trámites innecesarios". Añade a ello el director de banca de instituciones del Centro de Instituciones Baleares de Caixabank, Silvio Pedro Sarralde, "esta colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza establece un precedente en la manera en que las instituciones públicas pueden digitalizar sus servicios con éxito y demuestra cómo la innovación, aplicada de forma práctica, puede generar beneficios reales para los usuarios además de optimizar los recursos institucionales".