Tres coches y tres motos para el servicio de atención domiciliaria de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha adquirido seis nuevos vehículos para reforzar el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de la ciudad. El Consistorio pretende aumentar, de esta manera, los recursos del servicio con el objetivo de mejorar la movilidad de los trabajadores que atienden a las personas usuarias en sus domicilios. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y la concejala de Bienestar Social, Lola Penín, han presentado las nuevas incorporaciones a la flota.

Se trata de tres coches y tres motos, que aseguran "permitirá facilitar los desplazamientos del personal que presta este servicio esencial en el municipio", añaden a su vez que "hasta ahora, en muchos casos, los desplazamientos se tenían que realizar con vehículos particulares del personal", lo cual es "una situación que este equipo de gobierno ha querido resolver garantizando los medios necesarios para la correcta prestación del servicio", mantiene el Ayuntamiento.

Los tres coches se incorporan "mediante un contrato de renting de cuatro años con un coste total de 69.696 euros", especifican, "mientras que las tres motos han sido adquiridas directamente por el Ayuntamiento de Ibiza con una inversión de 7.850 euros".

De qué sirve el SAD

A su vez, explican que el SAD "forma parte del catálogo de prestaciones que ofrece el Área de Promoción de la Autonomía Personal y Dependencia del Ayuntamiento de Ibiza, que incluye también otros servicios como la teleasistencia, el servicio de comida a domicilio, la limpieza y el mantenimiento del hogar y el préstamo de ayudas técnicas". Comentan que estos servicios "tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia o con dificultades para desarrollar las actividades cotidianas, favoreciendo que puedan continuar viviendo en su casa con la mayor autonomía posible".