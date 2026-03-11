La Fira des Gerret vuelve este sábado a Santa Eulària tras el aplazamiento por lluvia

Santa Eulària volverá a convertirse este sábado en la capital del gerret después de que la lluvia obligara a aplazar la feria prevista inicialmente para el pasado 7 de marzo. Si el tiempo lo permite, la localidad acogerá por fin una nueva edición de la Fira des Gerret, una de las citas gastronómicas más populares del municipio, con una amplia programación repartida entre las calles Sant Jaume, el Passeig de s’Alamera y la calle Vicente Juan Abad.

Una treintena de establecimientos de Santa Eulària participarán en esta edición con productos y propuestas vinculadas al gerret, un pescado de temporada muy presente en la cocina tradicional ibicenca y cuyo consumo quiere seguir impulsando el Ayuntamiento con esta feria.

La jornada arrancará hacia las 11.30 horas con la llegada a la marina de un llaüt cargado con unos 1.200 kilos de gerret, aportados por las cofradías de pescadores de Sant Antoni y Santa Eulària. Después tendrá lugar la tradicional brulada de corn y una exhibición de ball pagès, que servirá como pistoletazo de salida oficial del certamen.

La Fira des Gerret vuelve este sábado a Santa Eulària / Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu

Uno de los principales atractivos volverá a ser el concurso a la mejor tapa elaborada con gerret, en el que un jurado especializado valorará las propuestas presentadas por los profesionales en función de su calidad gastronómica, originalidad y presentación. Además, este año la feria incorpora como novedad un concurso popular de 'gerret escabetxat', abierto tanto a particulares como a restaurantes interesados en participar. Las elaboraciones podrán entregarse a partir de las 12 horas en el espacio reservado al jurado en s’Alamera.

Los ganadores, tanto del certamen profesional como del popular, se darán a conocer hacia las 17.45 horas, en una jornada en la que se prevé la asistencia de alrededor de 2.000 personas. Además de la oferta gastronómica, el programa incluye ocho conciertos repartidos en tres espacios, así como talleres e hinchables para el público infantil.

La feria contará también con un espacio dedicado a la promoción del comercio y la artesanía local, con el objetivo de apoyar a los pequeños establecimientos y a los artesanos del municipio, además de fomentar el consumo de producto de proximidad.

Como novedad en el apartado organizativo, durante la jornada se podrán utilizar las tarjetas digitales NFC de Santa Eulària, que permitirán recargar saldo desde el teléfono móvil de forma rápida para agilizar las compras y las transacciones en los diferentes puestos.

Cortes y restricciones de tráfico

Con motivo de la celebración de la X Fira des Gerret, la circulación de vehículos quedará prohibida durante todo el sábado en las calles Sant Jaume, Passeig de s’Alamera y Vicente Juan Abad, donde se instalarán puestos y escenarios. Además, el acceso a la calle del Mar quedará restringido exclusivamente a los vecinos y no se permitirá estacionar en la calle Vicente Juan Abad para facilitar la circulación en la zona.