El eclipse total de sol, protagonista de unas jornadas astronómicas para familias en Ibiza

La asociación Salvem sa Badia de Portmany propone este sábado, 14 de marzo, una tarde para mirar al cielo (y preparar lo que viene). La entidad ha organizado una jornada abierta de conferencias sobre observación astronómica y el eclipse total previsto para este verano, con cita en el salón social del Club Nàutic Sant Antoni a partir de las 17.30 horas y entrada libre hasta completar el aforo.

El encuentro contará con la participación de la divulgadora científica Susana Malón, una autoridad en los efectos de la contaminación lumínica y en cómo prevenirla, destaca la asociación. Malón ofrecerá una ponencia titulada 'Conservar el cielo estrellado'.

La organización también ha previsto una intervención de Chus Palomeque y Pedro Pérez, de la Agrupació Astronòmica d'Eivissa (AEE), que hablarán del eclipse del 12 de agosto. Salvem sa Badia enmarca esta participación en su voluntad de colaborar con el trabajo de prevención que lleva a cabo la AAE. Y añade un detalle nada menor: al coincidir el eclipse con el atardecer, y siendo la bahía de Portmany un lugar muy conocido por su puesta de sol, consideran fácil prever una gran afluencia de público ese día.

Talleres para niños durantes las conferencias

El programa se plantea con charlas de unos 45 minutos cada una, además de una introducción sobre la labor de la propia asociación. La jornada terminará con un aperitivo. Para facilitar que las familias puedan asistir, habrá talleres ambientales paralelos para niños y niñas, a cargo de Guardianes de la Mar, con reserva previa escribiendo a guardianesdelamar@gmail.com. El evento cuenta con el apoyo del Club Nàutic Sant Antoni, la Agrupació Astronòmica d'Eivissa y High Fidelity Collective.

En la nota, Salvem sa Badia repasa también el perfil de Susana Malón (Zaragoza, 1975): física, astrónoma y divulgadora especializada en contaminación lumínica. Señalan que preside la compañía Lumínica Ambiental, es miembro del Comité Español de Iluminación y colaboradora y auditora de la Fundación Starlight, además de formar parte de Cel Fosc. También indican que ha colaborado con el Consell de Ibiza en el desarrollo de una normativa sobre contaminación lumínica pendiente de aprobación.

La propia Malón aporta en el comunicado varias reflexiones sobre el problema. Por ejemplo, apunta que, "al principio, la contaminación lumínica nos preocupaba únicamente a las personas que nos dedicamos a mirar el cielo y no veíamos las estrellas, pero ya en las últimas décadas se ha visto que, a nivel científico, afecta a muchos sectores o ámbitos de la ciencia más allá de la astronomía, como la salud, la biodiversidad, el cambio climático o la pérdida de la cultura".

Y añade que "la luz artificial por la noche es un agente contaminante, pero que tiene fácil solución a nivel tecnológico… Hay que aplicar el sentido común y la tecnología de acuerdo a nuestra realidad". En clave local, subraya que Ibiza, "es una isla con mucha riqueza a nivel de biodiversidad y también con una problemática evidente y latente con la vida nocturna. Hay que intentar conciliar ambos aspectos".