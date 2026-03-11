Cuenta atrás en Ibiza: vuelve la competición que revolucionó el fitness en la isla el año pasado

La cuenta atrás ya ha comenzado en Ibiza para el regreso de DEKA Ibiza, uno de los eventos deportivos que más expectación ha generado en la isla en los últimos años. La competición celebra este fin de semana su segunda edición en el campo deportivo de Sant Agustí, con pruebas tanto el sábado como el domingo y con la participación de atletas llegados de distintos puntos de España y del extranjero.

El evento reunirá a cientos de deportistas, entre ellos más de 600 participantes de Ibiza, lo que confirma el fuerte crecimiento del fitness funcional en la isla.

Sábado: competición por parejas y DEKA Mile

La jornada del sábado estará dedicada a las competiciones por parejas. El programa comenzará a primera hora con las parejas mixtas, continuará con las masculinas y posteriormente será el turno de las femeninas.

A última hora de la tarde se celebrará una de las modalidades más dinámicas del evento, el DEKA Mile, una prueba similar al formato principal pero en una versión más corta, ya que los participantes recorren una milla combinando carrera y estaciones de ejercicio.

DEKA Fit Ibiza 2025 / Vicent Marí

Domingo: turno para las pruebas individuales

El domingo llegará el turno de las competiciones individuales, conocidas como Age Group, en las que los atletas compiten dentro de su categoría de edad.

En DEKA, cada participante debe completar un circuito compuesto por 10 estaciones de ejercicio, separadas por tramos de carrera de 500 metros. Entre las pruebas que deberán superar los atletas se encuentran ejercicios de fuerza, resistencia y coordinación.

Las estaciones incluyen zancadas, saltos al cajón, abdominales sit-ups, bicicleta, remo, ski erg, paso de balón lateral, burpees con peso, empuje de trineo y paseo del granjero, lo que convierte la prueba en un desafío físico completo.

DEKA Fit Ibiza 2025 / Vicent Marí

Un evento que ya triunfó en su primera edición

La primera edición de DEKA Ibiza dejó una gran huella en la isla. El año pasado, la prueba DEKA Fit Ibiza se celebró también en el campo de fútbol de Sant Agustí, donde el atleta español Pau Nacenta y la luxemburguesa Tania Thies fueron los más rápidos del circuito.

Según informó la organización en sus redes sociales, el evento logró reunir a más de 5.500 personas entre participantes y público, una cifra que demuestra el creciente interés que este deporte está despertando en Ibiza.