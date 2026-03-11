Esto es lo que puedes comer en los restaurantes de Ibiza recomendados por la Guía Michelin 2026

La Guía Michelin 2026 ha seleccionado entre sus recomendaciones varios restaurantes de Ibiza que destacan por su calidad gastronómica y la utilización de productos locales. Entre ellos, Can Font, en el casco antiguo de Ibiza, ofrece una cocina moderna con guiños de autor bajo la dirección del chef Andoni San Martín. Tanto en la sala como en la terraza, el restaurante apuesta por aceites, frutas y verduras autóctonas, así como por pescados capturados de manera responsable, disponibles a la carta o en un menú degustación.

En Sant Josep, Es Boldadó se ubica al final de un camino de tierra sobre un acantilado con vistas a es Vedrà y es Vedranell. Su carta, centrada en pescados frescos y arroces locales, incluye especialidades como el bullit de peix seguido de arroz a banda. El restaurante combina un ambiente rústico con un enfoque familiar y sencillo.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, la antigua casa señorial 1742, en Ibiza, ofrece un menú degustación moderno diseñado por el chef neerlandés Edwin Vinke. El recorrido gastronómico incluye visitas a la cocina y la azotea panorámica, así como actuaciones en directo, y se centra en productos locales como vegetales ecológicos, cabrito autóctono y gambas rojas.

En Sant Antoni, Es Ventall propone una cocina contemporánea de raíces mediterráneas con productos de la huerta local. El chef José Miguel Bonet combina menús degustación, servicio a la carta y sugerencias del día, destacando arroces y fideuás. El restaurante se caracteriza por su patio interior con vegetación y un ambiente familiar.

En Cala Tarida, Ca’s Milà ofrece cocina mediterránea tradicional a pie de playa, especializada en pescados a la plancha o a la parrilla y arroces. El local, de ambiente familiar, destaca por sus terrazas con vistas al mar y su cercanía con el entorno natural.

Por último, Es Terral, en Santa Eulària, se centra en la cocina francesa de campiña elaborada con productos locales de temporada. El chef Matthieu Michel Savariaud propone platos como el pulpo ibicenco con sobrasada y mojo verde, que combinan técnicas francesas con ingredientes autóctonos.

En el caso de Formentera, la guía ha distinguido a cuatro restaurantes: Casanita, Quimera, Es caló y Can Carlitos.

Un sello de calidad gastronómica

Cada año, la Guía Michelin incluye una selección de restaurantes recomendados, un reconocimiento que avala la calidad y el prestigio de los establecimientos elegidos. En la edición de 2026 se han seleccionado más de 700 restaurantes en toda España, una lista que se irá ampliando a lo largo de los próximos meses.

Para formar parte de esta selección, los inspectores de la guía valoran distintos criterios, entre ellos la calidad del producto, el dominio de las técnicas culinarias, la armonía de sabores, la personalidad de la cocina reflejada en cada plato y la regularidad del nivel gastronómico a lo largo del tiempo y de varias visitas.