Llega "uno de los cultos cuaresmales más antiguos" de la Semana Santa de Ibiza

La Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio inicia el solemne novenario en la Iglesia de Santo Domingo de Ibiza desde este sábado 14 al domingo 22 de marzo. "El novenario al Santísimo Cristo del Cementerio es uno de los cultos cuaresmales más antiguos de Ibiza y forma parte de la memoria espiritual de la ciudad", afirma la cofradía, que invita a "todos los cofrades, fieles y a la población de Ibiza y Formentera a participar en estos días de culto, que marcan el inicio del camino espiritual hacia la Semana Santa". La Iglesia de Santo Domingo, en Dalt Vila, acoge el novenario de la cofradía, "y cada día comenzarán con el rezo de las oraciones propias del novenario, seguido de la celebración de la Santa Eucaristía", aseveran.

Agenda de las celebraciones

El sábado 14 de marzo, el primer día del novenario, "tendrá lugar el traslado de la imagen del Santísimo Cristo del Cementerio al altar mayor, desde donde presidirá todas las celebraciones durante los nueve días de culto. La eucaristía de apertura será solemnizada por Adolfo Villalonga Juan, músico organista y cofrade honorario de la cofradía". Este año, el novenario lo predicará monseñor José Martínez Franco, vicario general de la diócesis de Ibiza, consiliario y cofrade honorario de la corporación, "quien ofrecerá las reflexiones espirituales a lo largo de estos días de preparación cuaresmal", explica la cofradía.

El último día del novenario, el domingo 22 de marzo, "la Eucaristía estará presidida por el obispo de Ibiza, monseñor Vicent Ribas, también cofrade honorario de la hermandad", asegura la cofradía, que mantiene que "durante la celebración tendrá lugar además la bendición e imposición de cruces a los nuevos cofrades, un gesto que simboliza su incorporación a la cofradía y su compromiso con la tradición cristiana y cofrade". Además, dice que la celebración contará con la actuación del coro Amics de sa Música, dirigido por Nélida Boned, "poniendo el broche musical a estos días de devoción".

"Como culminación del novenario, al finalizar la eucaristía se celebrará el tradicional vía crucis por las calles de Dalt Vila, presidido por la imagen del Santísimo Cristo del Cementerio. Durante el recorrido, los passos los cantará la esquadra de Sant Miquel de Balansat, en una de las manifestaciones de religiosidad popular más singulares y emotivas de la Cuaresma ibicenca", finaliza la cofradía sobre su agenda.

"Uno de los cultos más antiguos"

"El novenario al Santísimo Cristo del Cementerio forma parte del patrimonio devocional de Ibiza y se remonta a más de siglo y medio de historia, siendo uno de los cultos más antiguos vinculados a la ciudad y al antiguo convento de Santo Domingo, actual sede canónica de la cofradía", explica la cofradía, que remonta su historia a las referencias históricas documentadas que "permiten situar con claridad la celebración del novenario ya en el siglo XIX. El semanario La Isla recoge que en 1884, a finales de septiembre, se celebró el novenario gracias a la iniciativa de un considerable número de señoras de la ciudad, después de que ese año no pudiera celebrarse en las fechas habituales debido a las obras de reparación que se estaban realizando en la iglesia de Santo Domingo. Dichas obras, mencionadas por el mismo semanario el 19 de abril de 1884, consistían en el acabado de la fachada principal y una importante reforma interior del templo".

"Este hecho permite suponer que tradicionalmente el novenario se celebraba durante los primeros meses del año, circunstancia que queda confirmada en otra referencia histórica", continúa la cofradía: "Así, en 1885, también según el semanario La Isla, a finales de abril se celebró una solemne función dedicada al Santísimo Cristo del Cementerio, iniciándose el novenario el domingo 17 de mayo. Posteriormente, la celebración experimentó un cambio de calendario, y desde 1892 hasta el año 2003 el novenario se celebró habitualmente entre finales de septiembre y los primeros días de octubre, manteniendo siempre su carácter de culto solemne y profundamente arraigado entre los fieles de Ibiza. Finalmente, en 2004, tras ser aprobado en asamblea general de la cofradía, se acordó trasladar nuevamente su celebración al tiempo litúrgico de Cuaresma, integrándolo así en la preparación espiritual de la Semana Santa", recorre en torno a su historia.