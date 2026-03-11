El Casino des Moll de Ibiza acoge este jueves una conferencia sobre la Associació de Criadors des Ca Eivissenc

La Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Ibiza (Casino des Moll) celebrará este jueves 12 de marzo una conferencia sobre la Associació de Criadors des Ca Eivissenc d’Eivissa i Formentera, dentro de un ciclo de actividades programado para los meses de marzo y abril.

Según ha informado la entidad organizadora, la charla comenzará a las 19.30 horas en la sede del Casino des Moll, situada en la calle Barcelona número 1 de Ibiza, con entrada libre hasta completar aforo.

La conferencia correrá a cargo de Toni Serra “Peixet”, presidente de la asociación, quien recientemente ha recibido el Premio Ramon Llull 2026 por su trayectoria vinculada a la conservación y difusión del ca eivissenc, una de las razas caninas tradicionales de las Pitiusas.

La actividad abre un ciclo de tres conferencias organizado por el Casino des Moll y previsto para los jueves por la tarde. La siguiente sesión tendrá lugar el 26 de marzo, con la charla titulada 'Promoción turística de los valores culturales, presente y futuro del turismo en Ibiza', en la que participará Fomento del Turismo de Ibiza como entidad coorganizadora.

Cartel del ciclo. / Casino des Moll

El programa se cerrará el 9 de abril con la conferencia 'Introducción a la OTAN', que será impartida por José María Prats, oficial de la Armada.

Desde el Casino des Moll han recordado que no habrá actividades el 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de Sant Josep, ni el 2 de abril, día de Jueves Santo.