El cadáver del italiano dado por desaparecido en Ibiza en junio de 2025 no se encontró en el mar

El cuerpo de Thomas Grumer, el ciudadano de nacionalidad italiana y 42 años de edad cuya desaparición se denunció en junio del año pasado, no apareció hace tres semanas en el mar frente a la costa de Ibiza, como ha informado la radio y televisión pública de Italia, la Rai.

Diario de Ibiza ha podido confirmar que el cadáver de este hombre, identificado gracias a una prueba de ADN, apareció en las proximidades de un camino vecinal frecuentado en una zona cercana a Cala Llonga, en la costa del municipio de Santa Eulària.

Además, Grumer no habría muerto por una causa violenta, ya que el informe de los forenses no ha hallado signos que apunten en esa dirección.

Desaparecido dos días antes de acabar su contrato

Grumer, nacido en Bolzano, había sido visto por última vez el 16 de junio del año pasado, dos días antes de que finalizara su contrato laboral con un establecimiento hotelero de Santa Eulària. Sus familiares y amigos presentaron la denuncia de desaparición ante las autoridades a finales de julio.

Bomberos, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, participaron sin éxito en diversos operativos de búsqueda durante el mes de agosto en la zona de Sol d'en Serra, después de encontrar su motocicleta en dicho lugar.

Poco después de que apareciera el cadáver, y a través de su cuenta en la red social X, la Asociación SOSdesaparecidos anunció el cese de la alerta por su desaparición de esta persona, sin añadir más detalles.