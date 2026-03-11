Ibiza registra un aumento del 4% en la búsqueda de vuelos tras el inicio del conflicto en Oriente Medio

Las búsquedas de vuelos con destino a Ibiza han aumentado un 4% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, según los datos que maneja el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la isla, que está analizando tanto el comportamiento de las aerolíneas como el interés por viajar a la isla en este nuevo contexto internacional.

El organismo, según ha explicado el Consell de Ibiza en un comunicado, ha tomado como referencia el periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 9 de marzo. En esas fechas, las búsquedas en compañías aéreas con destino a Ibiza pasaron de 4.106.886 en 2025 a 4.602.334 en 2026, lo que supone un incremento interanual del 10,77%, es decir, 405.448 búsquedas más que hace un año.

No obstante, precisan que el aumento atribuible al periodo posterior al inicio del conflicto se sitúa realmente en el 4%, ya que la isla ya arrastraba una tendencia previa al alza. De hecho, entre el 1 de enero y el 9 de marzo de este año, el incremento medio acumulado de búsquedas hacia Ibiza ya era del 6,5%.

Más estadounidenses

Por mercados, el mayor aumento en el interés por volar a Ibiza corresponde a Estados Unidos, cuyas búsquedas crecieron un 31,21%, al pasar de 167.666 a 243.746. Tras los viajeros norteamericanos figuran los belgas, con un aumento del 29,22%; los holandeses, con un 23,23% más; y los italianos, con un 22,55% más.

En el lado contrario, los mercados que más reducen sus búsquedas desde el 28 de febrero son el suizo, con una caída del 47,60%, al pasar de 107.988 búsquedas en 2025 a 73.161 en 2026. También retroceden Francia, con un 8,16% menos; Irlanda, con un descenso del 6,09%, y Alemania, con una bajada del 1,56%.

Pese a este cambio en el comportamiento de la demanda, por el momento no se ha detectado un aumento en el precio de los billetes de avión ni tampoco en las estancias hoteleras.

A la vista de estos datos, el Consell de Ibiza concluye que Ibiza sigue siendo un destino con alta demanda y que el volumen de búsquedas de vuelos se mantiene por encima del registrado en 2025 desde el inicio del año, lo que demuestra que el interés por la isla no depende de la estabilidad de Oriente Medio.

El SIT sostiene además que la situación internacional está obligando a muchos viajeros de mercados fuertes, sobre todo europeos y norteamericanos, a replantearse sus planes hacia destinos de Oriente Medio o con tránsito por esa región. En ese escenario, Ibiza se posiciona como una alternativa para quienes buscan opciones de viaje más seguras y estables.