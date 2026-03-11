Incendio
Rescatan con vida a un gato en el incendio de una vivienda en Ibiza
El fuego se ha iniciado en el recibidor de la casa
Policía Local, Policía Nacional y Bomberos de Parque Insular de Ibiza han acudido este miércoles a un incendio en una vivienda en el barrio de ses Figueretes, en Ibiza. Poco antes de las 14 horas, el humo empezaba a salir por el balcón de un primer piso en la calle Ramón Muntaner.
La imagen ha alertado a quienes pasaban por la zona en ese momento. Ha sido un vecino quien ha dado el aviso al 112 al notar el olor a quemado.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos camiones de bomberos con seis efectivos y también dos ambulancias del 061.
Un gato solo en casa
En el momento en el que se ha inicado el fuego no había nadie en el interior de la vivienda. Según ha explicado Rufino Díaz, cabo de Bomberos, en la casa "tan solo había un gatito, que hemos encontrado con vida y está bien". El animal ha sido trasladado al veterinario por inhalación de humo.
Se desconocen las causas del incendio, que, según apunta el cabo de Bomberos "se ha iniciado en el recibidor y solo ha afectado a esta zona. El resto de la casa necesitará una mano de pintura por el humo, pero no hay que lamentar más pérdidas".
