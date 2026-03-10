Víctor Almonacid Lamelas, exsecretario del Consell de Ibiza, tras afrontar un cáncer: «No puedes luchar contra una gran dificultad vital si no la aceptas primero»

En los últimos años, el que fuera secretario del Consell de Ibiza entre 2017 y 2018, Víctor Almonacid Lamelas (Valencia, 1973), ha hecho frente simultáneamente a dos enfermedades muy graves: «Cáncer de tiroides con metástasis y un tumor cerebral benigno». Se las diagnosticaron en abril de 2023 y, afortunadamente, ya las ha superado. De estas difíciles circunstancias que ha atravesado recientemente ha nacido la publicación ‘Morir no da miedo’ (NPQ Editores), que presentará este sábado, 14 de marzo, en el hotel Montesol, en Ibiza, de 18 a 20 horas.

Más que un libro de autoayuda, el autor considera esta obra «una especie de ensayo autobiográfico en el que, de manera honesta y si ánimo de intrusismo», comparte su experiencia de «dos años largos lidiando con una situación complicada». En sus 262 páginas explica lo que le ocurrió y cómo lo gestionó con la voluntad de que pueda servir de alguna ayuda a otras personas.

«Es la primera vez que escribo un libro tan personal», reconoce este exdirectivo público con más de 30 publicaciones a sus espaldas que reside actualmente en El Saler, en Valencia. La mayoría de sus obras, explica, son de tipo técnico sobre administración y gestión pública y sobre Derecho digital, aunque también tiene un par de ensayos divulgativos: ‘La divina comedia de la Administración: infierno, purgatorio y ¡paraíso!’ y ‘BurocracIA’.

Víctor Almonacid con la actriz Eva Isanta, en la presentación que hizo en Madrid el pasado 6 de febrero. / Archivo personal de V.A.L.

‘Morir no da miedo’, que vio la luz el pasado mes de enero, se empezó a gestar en 2023. «Poco después de recibir el diagnóstico empecé a escribir para mí mismo reflexiones, aprendizajes, cosas que me preocupaban, herramientas que me creaba para gestionar mis propios miedos, información que buscaba sobre mis enfermedades, errores que cometía y también cosas que me funcionaban. En verano de 2025 pensé que aquel cajón de sastre de notas escritas y de audios podía convertirse en un libro», cuenta. Enseguida se puso a ello y en noviembre ya lo había finalizado.

«No es tanto una obra sobre el cáncer como una herramienta de ayuda sobre cómo afrontar una gran dificultad vital, sea o no una enfermedad», subraya, insistiendo en que se trata de «una guía humilde que contiene algunas respuestas, pero no todas». «Pensé que lo que había aprendido en esos dos años podría servir de alguna forma a quienes acaban de recibir este diagnóstico brutal, esta patada en el estómago, y se sienten perdidos, como yo en su momento. Ojalá yo hubiera sabido desde el principio todo lo que relato en este libro», explica.

En ‘Morir no da miedo’, el jurista valenciano pone su caso como ejemplo, pero el libro no es un diario de su proceso, sino que se centra más en reflejar las sensaciones que puede tener un paciente oncológico y en explicar las herramientas que le han funcionado a él y las que no le han servido para nada. Porque en esta obra también se habla de los errores que él ha cometido y en los que se cae habitualmente. Uno de ellos, dice, es «consultar en internet o preguntar a la Inteligencia Artificial los síntomas que uno tiene para que haga de médico».

«Es una equivocación recurrir a estos medios porque la IA maneja datos estadísticos y no tiene la información ni el contexto del paciente para emitir un diagnóstico fiable. Si lo hacéis lo que vais a obtener son respuestas desmoralizantes. Contra ese error lo que hay que hacer es hablar con los médicos y los sanitarios», aconseja.

Otro error muy grande, pero también muy humano, en el que se cae con frecuencia al recibir un diagnóstico como el de Almonacid o al afrontar alguna otra «gran dificultad vital» es pensar que es «una injusticia».

‘Ayurnamat’

«No puedes luchar contra algo si no lo aceptas primero», remarca el autor, que en su ensayo utiliza el término ayurnamat. Se trata de una palabra que emplea el pueblo inuit y que significa «aceptar aquello que no puedes controlar y que no depende de ti». «Aceptar no significa resignarse», aclara. El jurista habla de «optimismo realista». «Hay que tener una actitud positiva sin mentirse a uno mismo. El optimismo no es negar la realidad sino ir a por todas en todo lo que sí depende de ti y de tu entorno personal, contando con lo que nos puede ofrecer la medicina, la familia y los amigos», resalta.

Reconoce Almonacid que su primera reacción al conocer el diagnóstico de los médicos fue la incredulidad. «La sensación que tenía era de estar en una película o un mal sueño, fue mi mecanismo de autodefensa. Luego fui pasando por otras fases, como la rabia o la tristeza , pero esto no se gestiona desde el autoengaño, el enfado o la depresión sino con la cabeza en los hombros y los pies en el suelo», afirma.

«Convivir», mejor que «lidiar»

En ‘Morir no da miedo’, al hablar de lidiar con el cáncer, el autor propone sustituir ese término por «convivir». «En lugar de lidiar con el toro hay que aceptar que es tu compañero de piso y que te tienes que llevar bien con él, aunque no sea nada fácil», emplea como analogía.

Entre los muchos consejos que ofrece en su obra a las personas que están afrontando situaciones difíciles, Almonacid recomienda «hacer el ejercicio diario de tener un pensamiento positivo real, por ejemplo, centrándose en la gente y las cosas buenas que son nuestros pilares». «Hay que tener una visión más en perspectiva de lo que es nuestra existencia», argumenta.

En esta entrevista telefónica concedida a Diario de Ibiza, Almonacid también explica algunos detalles sobre cómo fue su tratamiento. Como el cáncer era lo que urgía más «porque estaba desatado», lo primero que hicieron los doctores en su caso fue extirparlo. «Después de la cirugía y un montón de sesiones de radioterapia y de yodo radiactivo, en marzo de 2024 me dijeron que ya estaba limpio y dejaron pasar un tiempo, hasta junio de ese año, para extirparme el tumor cerebral. Ahora mismo estoy bien de las dos cosas. Tengo algunos efectos secundarios, pero son compatibles con una calidad de vida bastante buena y, de hecho, la Seguridad Social me ha declarado apto para trabajar», explica.

Cambio de prioridades

Tras un trance tan duro, la vida personal y profesional de Almonacid ha dado un vuelco. Lo habitual en casos como el suyo, comenta, es replantearse todo y empezar a pensar más en términos de carpe diem. Él aconseja, además, «hacer un análisis completo de todo lo negativo que había en nuestras vidas y que, a lo mejor, nos ha podido perjudicar y pensar en lo que no nos hace feliz para cambiarlo». En este sentido, apunta, nos pueden ayudar los protocolos médicos, que incluyen preguntas a los pacientes sobre consumo de tabaco, drogas, hábitos saludables y estrés. En su caso, considera que este último factor de riesgo pudo contribuir a sus enfermedades. Eso le llevó a tomar la decisión en 2025 de dejar su trabajo como directivo público, porque «tenía un coste y un peaje en cuanto a salud, tiempo y energía». «Lo que ha cambiado después de esta experiencia es que soy capaz de ver el lastre, aquello que me perjudica, y huyo, pongo tierra por medio. Eso es lo que deberíamos hacer, preguntarnos si somos felices, si tenemos la vida que nos gustaría tener», señala.

Portada del libro de Víctor Almonacid Lamelas. / NPQ Editores

Ahora Almonacid es consultor jurídico y estratégico de la Administración, pero como autónomo, y está desarrollando más su faceta como escritor y ponente, además de cursar un máster de Mindfulness y Psicología positiva.

Antes de terminar la entrevista, se refiere al título de su obra. Que no nos lleve a engaño, «en el libro no se habla prácticamente de la muerte y se habla mucho de la vida». En cualquier caso, señala, al acto de morir él no le tiene ningún miedo. «Más tarde o más temprano a todos nos llegará la hora, pero mientras tanto estamos vivos y eso es lo que hay que defender, la vida», reflexiona.